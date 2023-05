Piste ciclabili ad Aosta ma serve attenzione alle rotonde

Una delle ragioni per cui le rotonde sono state introdotte è la loro capacità di gestire il traffico in modo più fluido rispetto agli incroci tradizionali a semaforo o stop.

Inoltre, le rotonde sono anche utilizzate per rallentare il traffico in determinate aree in cui si desidera ridurre la velocità dei veicoli, come zone residenziali e scuole. Andare in bici diminuisce l'affaticamento. Pedala oggi, pedala domani e vedi quanto ci guadagni in energia e resistenza fisica e “Aosta va in bicicletta, entro fine 2023 pronta la rete di ciclabili pdi 15 Km”. Titola così il primo numero di ‘aostainformazione’, periodico della classe IID della scuola secondaria di primo grado dell’istituzione scolastica “San Francesco di Aosta”. L’iniziativa editoriale è sostenuta dall’Amministrazione comunale di Aosta con il patrocinio del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Vda.

“L’idea di dotare la città di una rete di piste ciclabili – spiegano i giovanissimi redattori: Mattia Fioravanzo, Doha Laghfound, Edoardo Ferina e Maximilian King – è partita nel 2012, ma i lavori sono iniziati nella primavera dell’anno scorso”. Secondo quanto riportato da aostainformazione “la rete di 15 km, finanziata da fondi nazionali ed europei, verrà conclusa entro la fine 2023”. Inoltre viene precisato che “l’infrastruttura si collegherà al 8,5 chilometri di ciclabile già esistenti, per un totale di 23,5 km”. E i lavori procedono velocemente, ma al momento non si vedono cantieri per interventi nelle rotonde che rappresentano un punto nevralgico per la sicurezza di chi utilizza la bicicletta per la mobilità.

Infatti, Le biciclette sono sempre più utilizzate come mezzo di trasporto nelle città, ma la loro circolazione spesso incontra ostacoli e pericoli. Tra questi, uno dei più critici è rappresentato proprio dalle rotonde stradali, dove i ciclisti possono trovarsi in pericolo a causa dell’errata interpretazione delle regole di precedenza da parte degli automobilisti.

In Gran Bretagna, però, si è deciso di provare a risolvere il problema creando una rotonda con precedenza dedicata esclusivamente a ciclisti e pedoni. Si tratta di una soluzione innovativa, che punta a migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada e a facilitare la loro circolazione in un punto nevralgico della città.

La rotonda in questione, come spiega tuttosuimotori.it, si trova a Cambridge, in una zona frequentata quotidianamente da pendolari che raggiungono in bicicletta l’ospedale vicino e da genitori con figli a piedi mentre li accompagnano a scuola. Grazie alla nuova rotonda, essi possono attraversare l’incrocio in modo più sicuro e agevole, senza correre il rischio di incidenti o di essere costretti ad aspettare troppo a lungo per la precedenza.

Trattasi in sintesi di più rotonde concentriche, quindi una dentro l’altra, dove le curvature più esterne sono dedicate al transito di pedoni e ciclisti, con l’automobilista che, sia in entrata che in uscita dalla rotonda più vicina al centro, dovrà obbligatoriamente dar loro la precedenza.