Dichiarazione dell’Amministrazione comunale in merito alla mancata organizzazione del Mercato Europeo da parte di Confcommercio

In merito alla notizia riportata dagli organi di informazione con riguardo alla rinuncia all’edizione 2025 del Mercato Europeo, il Sindaco di Aosta evidenzia che le dichiarazioni diffuse da Confcommercio destano sorpresa e suscitano alcune considerazioni.

Non si comprende innanzitutto perché l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto dissuadere un’altra associazione di categoria dalla legittima possibilità di proporre una manifestazione propria, a meno che non si ritenga che determinati eventi possano appartenere in via esclusiva a qualcuno, ipotesi che non trova alcun fondamento. In una città viva e attrattiva è naturale che esistano più soggetti capaci di contribuire con eventi distinti, senza che ciò comporti necessariamente sovrapposizioni o esclusione.

Va ricordato infatti che i periodi interessati dalle due manifestazioni sono stagionalmente diversi e intercettano flussi turistici distinti, così come diverso era il format della Foire des Alpes. Quest’ultima, infatti, ha coinvolto solo in parte le vie già utilizzate in passato dal Mercato Europeo, e non poteva che svilupparsi attorno al centro cittadino per creare un volano positivo con le attività commerciali locali. La stessa manifestazione ha inoltre puntato sulla valorizzazione della cultura enogastronomica locale e transfrontaliera, arricchita da show cooking, concerti ed esibizioni che hanno reso l’offerta peculiare.

Se davvero l’obiettivo è rafforzare il posizionamento turistico ed economico di Aosta attraverso eventi di qualità, allora le associazioni di categoria dovrebbero lavorare insieme per la condivisione di format comuni, evitando sterili contrapposizioni. È questa la sinergia che si auspica tra le associazioni di categoria: quella collaborazione tanto invocata, ma che l’attuale Amministrazione comunale non è riuscita a concretizzare e che — come lascia intendere lo stesso presidente nazionale di Confcommercio — l’associazione sembra voler ricercare con la prossima amministrazione comunale.

Alla luce di ciò, sorprendono dichiarazioni che rischiano di apparire legate più alla contingenza politica che all’interesse generale della città, tanto più se si considera che i dati turistici premiano Aosta e l’attrattività dei suoi numerosi eventi, compreso quello organizzato proprio da Confcommercio nel weekend di ferragosto appena trascorso, non propriamente periodo di bassissima stagione.