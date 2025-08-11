Aosta: Per la Tarip, entro il 31 agosto attivabile la ricezione via e-mail degli avvisi di pagamento

Entro il 31 agosto 2025, i cittadini del Comune di Aosta hanno la possibilità di scegliere una modalità più comoda e sostenibile per ricevere l’avviso di pagamento della TARIP, la tassa rifiuti: niente più posta cartacea, ma una semplice e-mail.
Una piccola scelta, ma con tanti vantaggi: si riducono i tempi di attesa, si evita il rischio di smarrimenti, si abbatte l’uso della carta. In una parola? Efficienza. E anche attenzione all’ambiente.
Basta collegarsi al sito istituzionale del Comune di Aosta (www.comune.aosta.it), entrare nella sezione “Servizi” e cercare “TARIP - Richiesta invio dell’avviso di pagamento tramite posta elettronica”.
A questo punto si può procedere in due modi:
Online, accedendo con Spid o Cie al servizio digitale;
Via e-mail, compilando il modulo disponibile sul sito e inviandolo, insieme a una copia del proprio documento di identità, all’indirizzo: protocollo@comune.aosta.it.
Attenzione: l’attivazione va effettuata entro il 31 agosto 2025 per ricevere via e-mail gli avvisi di pagamento relativi all’anno in corso. Chi farà richiesta dopo questa data sarà comunque abilitato, ma a partire dalle bollettazioni successive.
Dal 2025, la tassa rifiuti è suddivisa in due rate:
Acconto: tra ottobre e novembre 2025;
Saldo: tra febbraio e marzo 2026.
Ricevere l’avviso via e-mail significa tenere tutto sotto controllo in tempo reale, senza attese e con un occhio all’ambiente. È un piccolo gesto di responsabilità, che semplifica la vita a tutti.
Et voilà, un service simple, rapide et écologique. N'attendez pas la dernière minute: activez l'envoi par e-mail avant le 31 août!