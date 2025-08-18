Aosta: Modifiche al servizio di raccolta rifiuti per la Festa di viale Conte Crotti

Venerdì 22 agosto, a partire dalle ore 19, sono previste la raccolta dell’organico, della carta e del vetro per le utenze domestiche e quella del cartone per le attività non domestiche. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, la raccolta e la vuotatura dei cassonetti verranno effettuate nella mattinata di sabato 23 agosto, dopo le ore 3.

Di conseguenza, i cassonetti e i contenitori non dovranno essere esposti come di consueto, ma al termine della festa e comunque entro le ore 3 di sabato 23 agosto. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0165-300600 o scrivere all’indirizzo settore-ambiente@comune.aosta.it.

La raccomandazione è semplice: godersi in serenità i festeggiamenti e, una volta spenti i riflettori sul viale animato da musica, profumi e incontri di vicinato, ricordarsi di esporre i contenitori, così che anche il quartiere possa risvegliarsi pulito e ordinato il mattino seguente.