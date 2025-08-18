 / Aosta Capitale

Aosta: Modifiche al servizio di raccolta rifiuti per la Festa di viale Conte Crotti

In occasione della Festa di viale Conte Crotti, il Comune di Aosta comunica alcune variazioni al servizio di raccolta dei rifiuti che riguarderanno sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche

Venerdì 22 agosto, a partire dalle ore 19, sono previste la raccolta dell’organico, della carta e del vetro per le utenze domestiche e quella del cartone per le attività non domestiche. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, la raccolta e la vuotatura dei cassonetti verranno effettuate nella mattinata di sabato 23 agosto, dopo le ore 3.

Di conseguenza, i cassonetti e i contenitori non dovranno essere esposti come di consueto, ma al termine della festa e comunque entro le ore 3 di sabato 23 agosto. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0165-300600 o scrivere all’indirizzo settore-ambiente@comune.aosta.it.

La raccomandazione è semplice: godersi in serenità i festeggiamenti e, una volta spenti i riflettori sul viale animato da musica, profumi e incontri di vicinato, ricordarsi di esporre i contenitori, così che anche il quartiere possa risvegliarsi pulito e ordinato il mattino seguente.

