Aosta in Festa 2025, il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto

Il 16 agosto, Aosta si sveglierà con un’aria diversa. Le prime luci del mattino illumineranno le pietre antiche del centro storico, già animate da voci, colori e profumi: è il segnale che Aosta in Festa è tornata. Le vie pedonali diventeranno un mosaico vivente di bancarelle, vetrine addobbate, risate e saluti, mentre “Commercianti in Festa” offrirà sconti e occasioni che profumano di bottega e di incontro.

Sotto i portici di piazza Chanoux, il mercatino Lo Tsaven di Campagna Amica accoglierà i visitatori con il sorriso dei produttori e il sapore autentico dei frutti della terra valdostana, a chilometro zero. Più in là, gruppetti curiosi seguiranno le guide di “VisitiAMO Aosta” tra i resti romani e le ombre medievali, ascoltando storie che sembrano uscire dalle pietre stesse.

Chi ama muoversi potrà pedalare tra storia e natura: le mitiche Graziella vintage riporteranno i più nostalgici agli anni Sessanta, mentre le e-bike guideranno altri verso scorci panoramici che incorniciano la città. In piazza Roncas, mani piccole e grandi si sporcheranno di colori e creatività nei laboratori artigianali e circensi di “CreaAosta”, dove antiche tecniche e nuove forme espressive si incontreranno in un’atmosfera di gioco e apprendimento.

Nel pomeriggio, il ritmo cambierà: la Fantomatik Orchestra Marching Band riempirà le strade di musica trascinante, invitando a ballare anche i più timidi. Poi, in un angolo della città, la compagnia Artemakia sospenderà il fiato del pubblico con “Living Free”, performance acrobatica che unisce poesia, forza e meraviglia.

Quando il sole inizierà a calare, l’odore dell’aria si mescolerà con quello della sera e gli occhi si alzeranno verso il cielo: VolAosta porterà turisti e residenti a osservare la città dall’alto, in voli vincolati in mongolfiera che faranno sembrare Aosta un presepe illuminato.

La giornata si chiuderà con la “Serata Rossonera” di Confcommercio: musica dal vivo, dj set e luci calde trasformeranno il centro in un salotto a cielo aperto, dove brindare, ballare e salutare l’estate con il passo leggero di chi ha ancora voglia di stare insieme.

Il programma completo e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.ao.camcom.it.

