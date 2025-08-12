Premiazione Marché Vert Noël

Nella tarda mattinata odierna il Salone Ducale dell’Hôtel de Ville ha accolto la cerimonia di consegna del premio “Excellent European Christmas Market” 2025 al Marché Vert Noël da parte dell’European Excellent Christmas Market Association, la massima associazione europea che raggruppa gli organizzatori dei mercatini di Natale.

Il riconoscimento è stato consegnato ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale da Roberta Agosti, direttrice dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e rappresentante per l’Italia nel Consiglio di Amministrazione dell’EECMA.

L’EECMA è la più importante associazione a livello europeo di organizzatori di eventi, organizzazioni e fornitori di servizi nel segmento premium del settore dei mercatini di Natale con sedi a Berlino, Innsbruck e Montreux.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta e il segretario generale della Chambre valdôtaine Vitaliano Vitali, in rappresentanza dei due Enti, storici partner della manifestazione, e il presidente dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano Roland Buratti.

Per il 2025 con il Marché Vert Noël sono stati insigniti del riconoscimento alcuni dei mercatini di Natale maggiormente ricchi di storia, fascino e tradizione: Weihnachtsmarkt Ravennaschlucht (Gole di Ravenna, Germania); Dresdner Strietzelmarkt (Dresda, Germania); Weihnachtsmarkt schloss Merode (Langerwehe, Germania); Annaberger Weihnachtsmarkt (Annaberg-Buchholz, Germania); Weihnachtsmarkt Schloss Bückeburg (Bückeburg, Germania); Weihnachtsmarkt Soest (Soest, Germania); Weihnachtsmarkt Leipzig (Lipsia, Germania); Roncalli Historischer Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Rathausmarkt (Amburgo, Germania); Marché de Noël de Metz (Metz, Francia); Colmar - Zauber der Weihnacht (Colmar, Francia) e Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz (Vienna, Austria).

Al link seguente alcune immagini della cerimonia https://shorturl.at/5xPp5