Elezioni ad Aosta, Avs-Rete civica punta su Torrione e Foletto

Saranno Eugenio Torrione e Katya Foletto, rispettivamente candidati sindaco e vice-sindaca, a rappresentare la proposta di Alleanza Verdi-Sinistra e Rete Civica alle prossime elezioni comunali di Aosta. Una scelta maturata dopo settimane di tentativi di dialogo e ipotesi di alleanze, conclusesi con un nulla di fatto.

«Abbiamo più volte dato la disponibilità a partecipare ad una coalizione progressista – si legge in una nota congiunta – che si ponesse in continuità con l'azione realizzata dalla maggioranza uscente guidata dal sindaco Gianni Nuti». Ma la strada si è interrotta davanti al muro eretto dagli autonomisti di centro chiamati dall’Union Valdôtaine a far parte di un nuovo progetto di coalizione. Secondo Avs, questi ultimi si sarebbero opposti alla conferma di Nuti e dell’operato della sua maggioranza.

A pesare, anche il rifiuto diretto dell’Uv, motivato con la contrapposizione a livello regionale e con le divergenze emerse nella vicenda del referendum confermativo. Il Partito Democratico, pur avendo sostenuto la Giunta uscente e il sindaco Nuti, ha scelto di allinearsi alle posizioni di Uv e autonomisti di centro, chiudendo la porta all’ipotesi di un futuro progetto di centro-sinistra progressista per la città.

In questo quadro politico frammentato, Avs e le forze che la sostengono rivendicano «la necessità di un forte impegno per la città di Aosta, che dovrà nei prossimi anni affrontare numerose sfide di cambiamento sociale, ambientale ed economico». L’obiettivo, dichiarano, è offrire «un punto di riferimento chiaro che guardi ai valori della solidarietà, ai diritti e alla sostenibilità ambientale», proponendo agli elettori una visione netta e distinta rispetto agli altri schieramenti in campo.