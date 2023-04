Festosa premiazione del Concorso “La Commune à l’école”

Oltre 120 alunni provenienti da 6 scuole accompagnati dai docenti e dai Sindaci dei rispettivi Comuni, hanno partecipato oggi alla cerimonia di premiazione che si è tenuta presso l’Aula Magna del Convitto F. Chabod di Aosta.

Per la categoria Scuole dell’Infanzia, chiamate quest’anno a elaborare il tema “I colori del mio Comune:

a) osserviamo il nostro territorio e i suoi colori che lo rendono unico;

b) quali colori del nostro Comune noi bambini contribuiamo o potremmo contribuire a rendere più splendenti” il primo premio è stato assegnato alla scuola dell’Infanzia dell’Istituto San Giuseppe di Aosta (nella foto).

Il secondo premio è stato attribuito alla scuola dell’Infanzia di Gressoney-La-Trinité, mentre il terzo è andato alla scuola dell’infanzia di Charvensod-Plan-Félinaz.

Per la categoria Scuole Primarie, alle quali è stato proposto di lavorare sul tema “Il mio Comune è/ha una miniera di…Scopriamo le ricchezze del nostro territorio per raccontarle e valorizzarle”, il primo premio è andato alla Scuola Primaria di Arvier (nella foto) con il progetto “Il castello che vorrei”.

A seguire, sul simbolico podio, la Scuola Primaria di Champdepraz al secondo posto e la Scuola Primaria di Villeneuve al terzo.

I premi per le classi vincitrici sono stati individuati con lo scopo di conciliare le competenze civiche acquisite durante la preparazione degli elaborati presentati al concorso con momenti ludici da proporre ai ragazzi, con attività curate da personale qualificato nel campo educativo e dell’intrattenimento per bambini: le prime classificate hanno infatti ricevuto un buono per un’intera giornata di attività ludico/educative sul territorio comunale, le seconde per mezza giornata, mentre le terze classificate avranno la possibilità di fruire di un pomeriggio di intrattenimento ed educazione nella propria scuola.

Gli altri lavori presentati al concorso, relativamente ai quali la Giuria che ha valutato i progetti ha evidenziato un’ottima qualità di elaborazione dei temi proposti, sono stati presentati dalle seguenti scuole.

Per la categoria Scuole dell’InfanziaAnteySaint-André; Donnas Vert; GressoneySaint-Jean; Hône;La Thuile; Perloz; PréSaint-Didier; Valtournenche – BreuilCervinia.

Per la Scuola Primaria: ChallandSaint-Victor; La Salle; Nus; Perloz.

A tutte le classi partecipanti sarà consegnato un totem relativo al progetto da esporre all’interno della Scuola, quale riconoscimento per il lavoro svolto per l’edizione 2022/2023 del Concorso.

Il Responsabile Politico del CELVA, Ronny Borbey (nella foto), ha affermato: “La partecipazione e l’impegno delle classi coinvolte in questa edizione testimoniano l’importanza di promuovere e di sostenere questo tipo di progetti, che portano i ragazzi ad approfondire la conoscenza del proprio Comune. Questi giovani cittadini, che sono stimolati ad avere a cuore il proprio territorio e a prendersene cura, trasmettono a tutti noi l’energia per guardare con fiducia e speranza al futuro delle nostre comunità locali.”