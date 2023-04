UniVdA stanzia oltre 10 milioni per la ricerca

Il Consiglio dell’Università si è riunito ieri giovedì 27 aprile 2023 e ha approvato la convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta e Avignon Université finalizzata a consentire agli studenti in mobilità di conseguire un doppio diploma nell’ambito del Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo.

Tra i punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha designato la professoressa Luisa Ribolzi e il professor Emanuele Maria Carluccio quali componenti del Nucleo di valutazione per tre anni.

Il Consiglio dell’Università ha poi preso atto dell’approvazione, da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del documento “proposta di misure per il contenimento e il controllo della spesa per l’anno 2023” dell’Università della Valle d’Aosta e del trasferimento di risorse finanziarie per l’anno 2023 pari a euro 8.150.000, a parziale copertura del fabbisogno dell’Università per l’attività didattica, amministrativa e di ricerca, per l’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio e per la gestione del nuovo Polo Universitario.

Il Consiglio dell’Università ha esaminato e approvato il Bilancio di Ateneo d’esercizio per l’anno 2022 e ha preso atto che il risultato di esercizio dell’anno 2022 è pari a 159.437 euro. Il Direttore generale Lucia Ravagli Ceroni ha commentato: “Si tratta di un risultato che dimostra la buona capacità di spesa dell’Ateneo. Il bilancio registra inoltre un considerevole aumento dei fondi per la ricerca - oltre 10 milioni di euro - principalmente legati all’adesione dell’Università a progetti competitivi tra cui il progetto Nodes-PNRR, ma anche altri progetti europei e bandi regionali di Ricerca e sviluppo”.