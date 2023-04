Salvati due alpinisti francesi caduti in un crepaccio

Si è concluso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Monte Rosa per il recupero di due scialpinisti caduti in crepaccio. Si tratta di due francesi, maschi, di 32 e 48 anni, che sono stati portati in Pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.

L’incidente si è verificato sul Ghiacciaio del Lys, a quota 3700 mt circa. I due sono caduti per una decina di metri e uno è rimasto incastrato nel ghiaccio. Le condizioni di entrambi sembrano buone; uno dei due presenta stato di ipotermia.

Il SAV è interventuo con equipaggio di elisoccorso (con tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e medico a bordo) e il supporto di due tecnici SAV elitrasportati.