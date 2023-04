AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO- PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE E DELLA GESTIONE DEL PALAINDOOR “M. ACERBI” E DEL CAMPO DI ATLETICA “E. TESOLIN”

Sono ammessi a partecipare esclusivamente gli Enti del Terzo settore, come definiti dagli articoli 4 del D. Lgs. 117/2017 e imprese sociali (D.lgs 112/2017 ss.mm.ii.), in qualsiasi forma (individuale, raggruppati o consorziati), che abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo della conduzione di servizi e progetti nel settore dello Sport e delle politiche giovanili.

L’accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra il Comune di Aosta e il soggetto selezionato, avrà la durata di quattro anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro. Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, formulata e inviata secondo le modalità descritte nell’avviso, entro le ore 12 di lunedì 22 maggio 2023. L’attività di co-progettazione riguarda, in primis, i locali immediatamente disponibili. e poi quelli che si renderanno via via tali in base allo stato di avanzamento delle opere. Inoltre, sono in previsione lavori di rifacimento e di adeguamento della pista del campo di atletica “Tesolin”, che renderanno gli spazi non agibili per il tempo necessario all’esecuzione delle opere oggetto del progetto di fattibilità tecnico-economica cofinanziato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Il valore economico complessivo per la co-progettazione della gestione del Palaindoor e dell’annesso campo di atletica “Tesolin” è stimato in 1.371.861euro per il quadriennio del progetto destinati a raddoppiare in caso di rinnovo per ulteriori quattro anni. Dopo la fase di ricezione delle manifestazioni di interesse si aprirà un’istruttoria pubblica di selezione del soggetto o dei soggetti più idonei a qualificarsi come partner dell’ente pubblico.

La selezione, a seguito di graduatoria, sarà effettuata da una commissione tecnica sulla base dei criteri relativi alla proposta progettuale (massimo 85 punti) e all’offerta economica (massimo 15 punti) con un punteggio massimo attribuibile pari a 100.

Per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso. Altrimenti, è possibile contattare l’Ufficio Sport telefonicamente al numero 0165-300.507 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo sport@comune.aosta.it .