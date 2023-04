Il 10 aprile Courmayeur festeggia la 25a Foire de la Pâquerette

Nella giornata di Pasquetta Courmayeur, a partire dalle ore 10.00, è invasa da bancarelle che mostrano il meglio dell’artigianato locale in un clima di festa e giovialità, tra musica e folklore. E’ possibile ammirare opere dell’artigianato tradizionale della Valle d’Aosta, soprattutto in legno, come sculture, oggetti intagliati, opere eseguite al tornio, oggetti per la casa, giocattoli, opere in vimini ed in ferro battuto.

Il gusto di creare con le proprie mani e l’antica sapienza si tramandano di generazione in generazione, dal maestro all’allievo, e danno vita a oggetti unici che restituiscono il calore e l’atmosfera della montagna.

Ideata nel 1996 da un piccolo gruppo di amici come festa di fine inverno, nel giro di pochi anni La Paquerette è diventata un appuntamento tradizionale molto apprezzato.

L’apertura ufficiale della fiera, come da tradizione, è all’insegna della musica con la sfilata della Banda musicale Courmayeur-La Salle, accompagnata dagli immancabili “Beuffons”, le maschere del locale carnevale, e dal gruppo folkloristico Les Badochys.