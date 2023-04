I campi di volontariato in Italia e all’estero per tutti

Un’esperienza che in genere dura tra i 10 e i 15 giorni, dove potersi sperimentare in ambito solidale, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze e impegno civile in tanti ambiti: i campi di volontariato sono un’esperienza aperta a tutti, senza limiti di età, che possono essere svolti in Italia e all’estero.

Per scoprire l’offerta per il 2023 il CSV e Legambiente, in collaborazione con la Bocciofila del Quartiere Cogne e con il Comune di Aosta, hanno organizzato “Giovani dentro…IN VOLO”, un incontro informativo che si terrà lunedì 3 aprile alle 16.30 presso la Bocciofila del Quartiere Cogne in via Giorgio Elter ad Aosta.

I campi di volontariato sono opportunità di impegno estivo che coinvolgono tutte le persone che hanno voglia di impegnarsi anche ben oltre i 30 anni di età, con anche interessanti campi “per famiglie”. All’incontro del 3 aprile saranno presenti alcuni rappresentanti di Legambiente Italia (collegati online) e di Legambiente Valle d’Aosta e Legambiente – Circolo Dora Baltea.

Ulteriori dettagli sui campi