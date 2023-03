Nuti 'Sgarbi tifa Orvieto ma la scelta non sarà politica'

"Noi partecipiamo a questa avventura per volontà dell’intero consiglio comunale rappresentato nella delegazione bipartisan presente a Roma, e lo facciamo perché crediamo al valore della cultura come strumento di crescita collettiva e volano economico importante per la nostra città, che amiamo al di là delle appartenenze politiche di ciascuno". Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, replica con la sua consueta diplomazia e una non comune educazione, al sottosegretario Vittorio Sgarbi è ha fatto della scelta della Capitale della Cultura 2025 una questione politica; una qustione di destra e sinistra.

"Il dossier e lo stile con il quale esporremo la nostra progettualità - rimarca Nuti -sono il frutto di un pensiero condiviso con gli operatori culturali del territorio, delle istituzioni e degli enti pubblici specializzati oltre che con tutti gli enti locali e la Regione, raccolti con impegno e passione autentica da amministratori che cercano buone idee e i modi più appropriati per esprimerle e poi realizzarle senza partigianerie, se mai ispirati dall’amore per il bello. Questo è già un patrimonio che nessuno potrà negare".

Nuti è comunque convinto che la commissione sceglierà la città capitale sulla base della qualità dei dossier presentati e sulla capacità di esporli e di difenderne la sostenibilità. "Se altre città presenteranno una proposta migliore o se prevarranno altre logiche - aggiunge Nuti - ce ne faremo una ragione e assicureremo comunque ai nostri cittadini che gli sforzi, anche economici, compiuti per realizzare questo progetto non andranno sprecati, ma si trasformeranno nella road map delle politiche culturali di Aosta per il prossimo triennio, sperando che l’aiuto dell’intera comunità non venga meno".

Questa volta è Aosta a poter dire all'esponente della destra (destra valdostana che si è ben guardata dal difendere la candidatura di Acosta, ndr.) capra capa capra.