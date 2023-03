Cérémonie pour la remise du Prix régional « Costantino Soudaz »

Le prix sera attribué à l'institution scolaire « Ottavio Jacquemet », de Verrès, classe de 5ème A de l’école primaire de Issogne, avec le projet « MIra: une montagna of Geschichten » et à l’institution scolaire « Unité des Communes valdôtaines Grand Combin », de Gignod, école enfantine de Valpelline, avec le projet « Á la découverte des planètes ».

Le Prix est dédié à la mémoire de M. Costantino Soudaz, qui a assumé, depuis le début de l’action eTwinning jusqu’à sa retraite, le rôle d’Ambassadeur et de formateur en contribuant, de manière significative, à la diffusion du Programme Erasmus, et plus particulièrement de l’action eTwinning dans les écoles de la Région.