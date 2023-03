Prelievo gratuito il 22 marzo dalle Case dell'Acqua di Aosta

Mercoledì 22 marzo, in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, sarà possibile prelevare gratuitamente acqua sia naturale sia frizzante dalle tre “Case dell’Acqua” installate sul territorio comunale e gestite dalla società Quendoz in corso Battaglione Aosta (piazzale Ducler), via Clavalité (parcheggio pubblico in prossimità della caserma della Guardia di Finanza) e viale della Pace.

Le Case dell’Acqua sono impianti per l’erogazione di acqua refrigerata dell’acquedotto comunale che può essere prelevata sia con tessere che con monete al costo di 0,05 euro al litro. Le tessere ricaricabili possono essere acquistate nelle Isole ecologiche comunali di via Caduti del Lavoro e di località Montfleury al costo di 5 euro, e comprendono una fornitura già precaricata di 10 litri d’acqua

Nel 2022 le strutture di Aosta hanno erogato complessivamente circa 387 mila litri. La “Casa dell’Acqua” maggiormente utilizzata è stata quella di corso Battaglione Aosta che ha erogato in totale, tra acqua naturale e frizzante, poco più di 190 mila litri. È da sottolineare che i prelievi dell’acqua nelle tre case dedicate di Aosta garantisce anche un notevole risparmio in termini di imballaggi non inviati a smaltimento con ricadute significative sull’ambiente. In particolare, lo scorso anno il risparmio presunto è stato equivalente a poco meno di 258 mila bottiglie di plastica da 1,5 lt.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della società Quendoz all’indirizzo www.quendoz.it/informazioni/approfondimenti/case-dell-acqua.html dove è possibile anche prendere visione dei certificati aggiornati delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche per ciascuna struttura.