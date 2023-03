Pubblicati bandi PSR 14/22 per misure agroambientali e biologico

AREA VdA ha pubblicato i bandi relativi alla Misura 10-Pagamenti agro-climatico-ambientali e alla Misura 11-Agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014/22.

I due bandi consentono agli agricoltori di portare a compimento gli impegni pluriennali sottoscritti nel corso degli anni passati nell’ambito del PSR 14/22, per il rispetto delle pratiche agricole ecosostenibili e di cura degli animali, e di percepire i relativi sostegni previsti.

Per quanto attiene gli interventi a superficie e a capo, i bandi appena pubblicati si affiancano ai tre bandi aperti a fine dicembre 2022 e già inclusi nel nuovo Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (riguardanti il sostegno alle zone con svantaggi naturali, il pagamento compensativo per le zone Natura 2000 e il pagamento per il benessere degli animali) e i cui impegni annuali devono essere rispettati a partire dal 1° gennaio di ogni anno, in base alle nuove regole di condizionalità del Complemento regionale 23/27.

La combinazione tra i vecchi impegni del PSR 14/22 e i nuovi impegni riferiti al CSR 23/27 è seguita con grande attenzione dall’Autorità di gestione dei due programmi, ovvero la Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale dell’Assessorato, anche in relazione ai pagamenti diretti previsti dal Piano strategico nazionale (PSP) 23/27. A tal fine, è costante l’attività di confronto, sia sul piano tecnico sia sul piano politico, con il Ministero dell’Agricoltura e con le altre Regioni dell’arco alpino, affinché sia garantita la giusta attenzione alla zootecnia di montagna e i premi previsti siano calibrati sulle nostre specificità. L’approvazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 della Valle d’Aosta sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio regionale.

“Dopo l’approvazione del Complemento regionale in Consiglio, avvieremo una serie di appuntamenti sul territorio per incontrare gli agricoltori – dice l’Assessore Marco Carrel. - Sarà l’occasione per spiegare nel dettaglio i contenuti della nuova programmazione, illustrare le opportunità offerte e confrontarci sui nodi che sono ancora da sciogliere in questa fase di transizione. Come ho avuto già modo di ricordare, l’approvazione del CSR non rappresenta un atto finale, bensì l’avvio di un percorso di confronto con le Organizzazione agricole e con gli agricoltori, per migliorarlo costantemente nel corso dell’intera programmazione. Ora vogliamo ascoltare la voce degli agricoltori e dei loro rappresentanti, per raccogliere le loro osservazioni, sulla base delle quali formuleremo poi eventuali proposte di modifica al Ministero.”

L’Assessorato ricorda agli agricoltori che, per la presentazione delle domande per i due bandi appena pubblicati, devono rivolgersi ai propri Centri di Assistenza Agricola.

Per ogni informazione supplementare o chiarimento, possono contattare Area VdA per gli aspetti tecnici legati al bando (tel. 0165/367311) o l’Autorità di gestione per gli aspetti più generali sul PSR 14/22 e sul CSR 23/27 (tel. 0165/275406 o 275407).