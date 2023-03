Il Gruppo Finaosta interviene a sostegno degli Enti formatori valdostani

Il Gruppo Finaosta interviene con una linea di credito di 3 milioni di euro dedicata al sostegno finanziario degli Enti formatori valdostani. Dall’attività congiunta e sinergica tra la capogruppo Finaosta SpA e la controllata Aosta Factor SpA è nata una linea di credito finalizzata a smobilizzare i futuri crediti vantati dagli Enti formatori valdostani nei confronti dell’Amministrazione regionale.

La linea di credito del Gruppo Finaosta sarà offerta ai beneficiari a un tasso agevolato e consentirà agli stessi di migliorare la propria posizione finanziaria grazie alla maggiore liquidità concessa.

«Siamo molto soddisfatti per il sostegno offerto agli Enti formatori valdostani - afferma il Presidente di Finaosta SpA, Nicola Rosset -. Abbiamo dato risposte concrete e in tempi rapidi al nostro Socio, l’Amministrazione regionale, tramite la collaborazione con la nostra controllata Aosta Factor. Non escludiamo che lo schema finanziario ideato possa estendersi ad altre operazioni destinate a settori economici bisognosi di liquidità.”