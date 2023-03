Potenziati i servizi di controllo contro il malaffae

I luoghi di maggiore attenzione sono stati il capoluogo, presso siti nevralgici come la stazione ferroviaria e l’autostazione di Via Carrel, e i comuni limitrofi.

Sono stati controllati anche esercizi commerciali con particolare aggregazione giovanile, dove è stata focalizzata l’attenzione, fra l’altro, sul rispetto delle norme che vietano la somministrazione di alcolici ai minorenni.

Altri controlli sono stati incentrati sul contrasto dell’immigrazione clandestina, con l’effettuazione di mirate verifiche a Villeneuve, in cui è sito un immobile che ospita numerosi extracomunitari, in attesa della definizione della loro posizione sul territorio nazionale. In totale sono state controllate 126 persone, tra cui 41 con precedenti penali, e 9 esercizi commerciali.

E’ stato emesso un foglio di via obbligatorio a carico di un soggetto con precedenti per reati predatori.