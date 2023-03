VOx POPULI: Tutto il mondo è migrazione

Sui vari organi di informazione, compreso Aostacronaca.it., seguo cronache e analisi sul fenomeno delle migrazioni. Non sempre condivido le analisi ma le trovo interessanti e utli al confronto. Sono stato in 20 paesi d'Africa: 'in 5 per vacanza e negli altri per incontri politici e giornalistici, avendo fatto parte del'A.P.F. (Assemblée des Parlementaires francophones) e dell'U.P.F. (Union de la presse francophone ).

Devo ricordare che purtroppo, olre che ai rifugiati politici e agli emigranti "normali"' sono presenti organizzazioni malavitose ovvero mafiose che trafficano e speculano sulle popolazioni. Con tre o 5 mila dollari o euro, a seconda della zona, promettono di portarli in Europa o comunque nel nord..., dove sarebbero accolti a braccia aperte, perchè indispensabili allo sviluppo economico.

Con enormi sacrifici delle famiglie, vengono raccolti i soldi richiesti con la speranza di trovare un lavoro per poter innanzitutto rendere il denaro e poi aiutare la famiglia o altre persone a raggiungerli...il più delle volte però, vengono abbandonati nel corso del viaggio o sulle coste del Mediterraneo.

Altri sacrifici, altre tribulazioni, ancora sofferenze! Cosa e come far fronte a questa situazione? Come fermare queste organizzazioni mafiose? Credo sia un compito non facile.

Ci vorrebbe un forte impegno internazionale e sopratutto un progetto Marshal per molte realtà africane.

Purtroppo l'Africa è grande e gran parte delle popolazioni africane vorrebbero trasferirsi in Europa anche per cause climatiche e comunque nei Paesi del Nord (Stati Uniti, Canada, Australia).

D'altra parte è quello che sta succedendo nell'America centrale e del Sud dove centinaia di migliaia di emigranti vorrebbero raggiungere gli Stati Uniti e il Canada. Buona giornata Francesco Stevenin