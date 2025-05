Un lettore indignato: “La Lega attacca Testolin? Ma dov’era la coerenza sull’autonomia?”

Gentile Direttore

In Valle d’Aosta, tra “taglia e incolla”, impugnative e promesse, ci stiamo traghettando verso mesi di fuoco. Una campagna elettorale che sarà più che schizofrenica.

Mai come oggi, la similitudine con gli eserciti romani di Augusto, intenti a consolidare i confini a nord dell’Impero, appare perfetta per descrivere questo momento storico cruciale. Ma la domanda resta: i valdostani come reagiranno?

La politica regionale, oggi, è un misto di latenza e schizofrenia. E lo si è visto bene quando il capogruppo della Lega Vallée d’Aoste ha attaccato il presidente Testolin dichiarando:

«Il principio costituzionale non lo può violare nessuno: questa non è autonomia, è andare con la testa contro un muro.»

Incredibile.

E i principi statutari della nostra Regione? E i valori storici, culturali, ideologici del nostro essere valdostani? Tutto dimenticato?

Mentre qui si arretra, altrove si combatte.

In Trentino, i deputati leghisti Cattoi e Testor reagiscono con coerenza all’impugnativa del governo sulla legge sul terzo mandato e dichiarano:

«L’impugnativa è una scelta politica. Contestare la legge equivale a violare i principi statutari della nostra autonomia. Le Regioni a statuto speciale hanno competenza legislativa esclusiva su questo ambito. L’autonomia del Trentino è un valore non negoziabile. Sia chiaro anche ai colleghi di maggioranza.»

Coerenza. Difesa della specialità. Valori.

Tutto ciò che — tristemente — manca oggi ai politici valdostani.

Troppo impegnati a scimmiottare modelli nazionali, troppo proni alle segreterie romane, troppo disinteressati alla nostra storia.

Ridicolo ascoltare le dichiarazioni dei nostri rappresentanti:

In Trentino, l’impugnativa è «un atto politico».

In Valle d’Aosta, è «sbattere la testa contro il muro».

Nient’altro da aggiungere.

Caro lettore, sottoscrivo parola per parola.

Siamo davanti a un tradimento culturale, prima ancora che politico. Chi parla in Aula ma risponde a Roma ha perso il senso stesso del mandato che ha ricevuto. Chi si piega sulla Costituzione dimenticando lo Statuto Speciale, è complice della normalizzazione.

Chi non distingue la Valle d’Aosta da una regione qualunque, ha già scelto da che parte stare.

Non è più tempo di prudenza.

È tempo di dire chiaro e forte: l’autonomia non si media. Si difende.

E chi non lo fa — da oggi — si chiama col nome che merita: centralista travestito. pi.mi.