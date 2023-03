Printemps Théâtral – Troisième soirée

Le Pégno Digourdì et Le Digourdì

La soirée sera animée aussi par les musiciens Nicolò Bignotti, Vincent Gerbore e Matteo Fonte.

La moitié des places disponibles au Théâtre Splendor (rue Boniface Festaz, 82 - 0165235410) sera mise an vente en ligne sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle) et l’autre moitié vendue, la soir du spectacle, au guichet du Théâtre Splendor à partir de 20h.

Les billets invendus en ligne seront disponibles au guichet du théâtre.

L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans et pour tous les acteurs de la FVTP.

La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre avant 21h, sera revendue.

Voici la liste des acteurs et quelques infos supplémentaires :

Le Pégno Digourdì

« Dedeun Defoua »

(Dentro Fuori)

Adaptation théâtrale et mise en scène :Jordy Bollon

Assistant du réalisateur : Margot Jorrioz

Scénographie : Christian Quendoz et Renzo Bollon

Responsable des costumes : Marlène Jorrioz

Technicien lumière : Rocco Andreacchio

Acteurs : Chiara Bernardi, Nicole Bollon, Lydie Bollon, Cecìlie Borbey, Jean Louis Centoz,

Olivier Centoz, Veronique Centoz, Gilbert Comé, Guillaume Comé, Agnès Dall’Ara, Violaine Dall’Ara, Charlotte Linty, Reine Fleur Lucianaz, Stephen Moret, Aimé Pession et Maël Pession





Une pièce…la relecture théâtrale de « Inside out », film d’animation Disney/Pixar

Le Pégno Digourdì est en scène pour la première fois avec de très jeunes acteurs!

Tous débutants sauf Charlotte Linty.

« L'idée de créer un groupe de petits digourdì était dans l'air depuis un certain temps et, à fin de l’été 2022 - dit Jordy Bollon, responsable de Le Pégno Digourdì et acteur dans Le Digourdì –, j’ai commencé à les chercher dans l’école de Charvensod aussi avec l’aide des enseignantes, pour individuer les enfants les plus enclins à faire du théâtre. Les petits sont très disciplinés... plus que les grands Digourdì! Le Pégno Digourdì est un pari qu'on espère gagner déjà avec les débuts au Printemps ». La troupe de Le Pégno Digourdì est née, donc, en 2023 dans le but de donner, avec les très jeunes acteurs, une nouvelle vie à la réalité théâtrale de Charvensod, déjà poursuivie par Le Digourdì. Le jeunes comédien s ont tous entre 6 et 14 ans.

Le Digourdì

« Pe eunna poueugnà de fèijoù »

(Per un pugno di fagioli)

Pièce écrite par André Comé

Scénographie : Christian Quendoz

Responsable des costumes : Marlène Jorrioz

Technicien lumière : Rocco Andreacchio

Acteurs : Joël Albaney, Jordy Bollon, André Comé, Arnaud Comé, Michel Comé, Roger Comé,

Sophie Comé, Richard Cunéaz, Paolo Dall’Ara, Alessandro Garetta, Marco Ducly, Margot Jorrioz,

Alexis Lucianaz, Fabien Lucianaz, Amédé Quendoz, Christian Quendoz,

Jean-Marc Savioz, Aimé Squinabol, Julie Squinabol, Valentina Tesio et Gilbert Testolin

Une pièce… aventureuse... avec des références aux films western les plus célèbres

« Pour notre compagnie le théâtre reste l’expression artistique primaire - dit Fabien Lucianaz président de Le Digourdì depuis 2021 –. Expression qui nous permet de rencontrer le public et donc toucher ses réactions et son intérêt vis-à-vis ».

La compagnie théâtrale Le Digourdì est née le 15 octobre 2008, après ses débuts dans la salle de la bibliothèque de Charvensod le 17 mai 2008 et son nom vient d'un épisode amusant quand la mère d'un des acteurs a dit a son fils : « Dèh, fé pa tan lo digourdì, eh ! » ou digourdi est... un petit malin.

Les pièces sont toujours écrites par les acteurs qui sont de plus en plus engagés dans différents projets (vidéo, courts-métrages, CD) au but de poursuivre le patois, en manière innovante, sympa et réfléchie. La compagnie avec la pièce « Todzò pi digourdì » du 2018 écrite par elle même, a gagnée l’un de trois prix à l’11ème et dernière édition de la remise du Prix Magui Maquignaz, en 2019.