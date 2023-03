Consiglio Comunale Donnas, tutti i punti trattati

Bilancio di previsione, indennità degli amministratori, sostegno alla lotta contro il cibo sintetico e interpellanza sulla videosorveglianza, sono i principali punti discussi il 28 febbraio durante l’ultimo Consiglio Comunale tenutosi a Donnas.

Il Vicesindaco Matteo Bosonin ha aperto i lavori illustrando il bilancio, un documento che pareggia sulla cifra di 5 milioni e 740 mila euro con circa 1 milione e 600 mila euro di fondi per gli investimenti. Nel corso dell’anno ha illustrato il Vicesindaco “sono state reperite le risorse che permetteranno di finanziare molti lavori che vedranno la luce nel 2023. Indubbiamente il lavoro più importante e complesso nei prossimi anni sarà il rifacimento della scuola di Vert. Ma non finiscono qui i lavori e gli impegni per l’Amministrazione, si procederà allo studio e agli interventi per l’adeguamento sismico della scuola Capoluogo, inoltre continuerà l’attenzione al Borgo: il restauro dell’Ancienne Maison Communale e il proseguimento di quanto avviato per Maison Henrielli”.

Si procederà con la realizzazione della piazzetta sulla statale e con il recupero degli edifici attualmente fatiscenti di Chignas. Sono previsti interventi sulla rete fognaria e sull’acquedotto grazie ad interventi finanziati dal BIM oltre ad un’attenzione al mantenimento del territorio con interventi a Bondon, Pianas e Pramotton che inizieranno a breve. Infine sarà rifatta la strada di Prelle e si continuerà con la realizzazione di Canton Puntet.

Sul punto la maggioranza si è detta favorevole con la minoranza che si è astenuta.

Per quanto riguarda l’indennità degli amministratori il Sindaco ha dichiarato che “a differenza di altri Comuni a Donnas siamo già al minimo non applicando l’aumento del 20% previsto dalla legge”. Follioley ha anche illustrato l’adesione alle iniziative di Coldiretti riguardanti la contrarietà all’utilizzo del cibo sintetico, un’adesione che ha trovato l’unanimità del Consiglio impegnato l’amministrazione a continuare e supportare tale linea.

Infine l’interpellanza della minoranza sulle telecamere che chiedeva di rispondere a riguardo di alcuni atti vandalici avvenuti in paese e sull’impiego delle telecamere e dei sistemi di sorveglianza. Anche qui ha risposto il Sindaco affermando che da parte dell’Amministrazione l’attenzione c’è, che vi è l’impiego di una telecamera mobile da posizionare all’occorrenza e di come vi sia una buona sinergia con le Forze dell’Ordine per il monitoraggio e gli interventi che possono accadere in paese.