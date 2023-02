Quart: Il Comune a sostegno delle persone e delle piccole medie imprese sovra indebitate

L’assemblea comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Quart e l’Associazione nazionale “I diritti del debitore”, organismo formato da professionisti che si occupano della tutela e del sostegno di persone e piccole-medie imprese colpite dal sovraindebitamento e per le quali vengono realizzati specifici percorsi di recupero e rientro del debito. Il Comune ospiterà lo sportello dell’Associazione.

Tra i vari punti all’ordine del giorno il Consiglio ha anche approvato una convenzione con l’associazione GIROTONDO per la realizzazione di un’attività educativa ed esperienziale che prevede l’inserimento di una giovane disabile nel mondo del lavoro. La ragazza per alcuni mesi si occuperà del riordino di alcune pratiche dell’archivio comunale.

Successivamente è stata approvata la convenzione con il ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’utilizzo della piattaforma per la gestione dei patti per l’inclusione sociale che permetterà la realizzazione di progetti quali l’impiego, ad esempio, dei percettori del reddito di cittadinanza.

L’assemblea ha poi preso atto della decisione della Giunta di non aderire all’iniziativa del Governo nazionale inerente lo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro relative ai tributi e alle entrate comunali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti di riscossione dall’anno 2000 al 2015, stralcio che tra l’altro interesserebbe solo gli interessi e le sanzioni e non il capitale della cartella e per cui lo Stato non ha previsto alcuna somma a ristoro delle mancate entrate dei Comuni.

I consiglieri hanno anche approvato la prima variazione al bilancio che include, tra le voci più importanti, l’entrata di 250.000 euro provenienti dal PNRR per la realizzazione del progetto Housing first che prevede la ristrutturazione di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata e destinato all’accoglienza di persone in estrema povertà e l’entrata di 220.000 euro per il rifacimento dell’acquedotto di CHETOZ. “L’ intervento – ha precisato il il sindaco, Fabrizio Bertholin – è finanziato dal BIM”.

Infine, entrano in bilancio inoltre circa 103.000 euro provenienti sempre dal PNRR e destinati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi al cittadino.