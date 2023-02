In allestamento cantiere per pedonalizzazione Arco d'Augusto

Al fine di consentire i lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione tra le vie Monte Emilius, Clavalité, Valli Valdostane e Caduti del Lavoro, propedeutica alla chiusura al traffico veicolare di piazza Arco d’Augusto, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore da mercoledì 1° marzo al 30 aprile, e comunque sino al termine dei lavori che avverranno in due fasi distinte.

Prima fase



Piazzale di via Monte Emilius (antistante la centrale elettrica CVA)



· divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli non autorizzati per le operazioni di cantiere e/o facenti parte delle operazioni tecniche di cantiere.

Via Monte Emilius

· chiusura della corsia Ovest di preselezione e attestazione all’incrocio regolato dal semaforo (riservata normalmente alla svolta a destra per i veicoli provenienti da via Monte Emilius con direzione Nord – Sud) con conseguente creazione di una corsia centrale di preselezione e attestazione, con possibilità di proseguire diritto, a destra o a sinistra nel rispetto delle tempistiche di accensione delle diverse fasi del semaforo.



Via Caduti del Lavoro

· unificazione di una singola corsia di preselezione e attestazione (lato Sud) con eliminazione della corsia per la svolta a sinistra in via Monte Emilius e conseguente

divieto di svolta a sinistra in via Monte Emilius.



Via Valli Valdostane

· obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli.

Seconda fase (Smantellamento del semaforo e realizzazione dell’intersezione a rotatoria)

Via Monte Emilius

· obbligo di svolta a destra su via Caduti del Lavoro per i veicoli procedenti con

direzione Nord-Sud, con obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da tutte le diverse direzioni in attestazione nell’intersezione.

Via Caduti del Lavoro

· per i veicoli con direzione di marcia Ovest-Est obbligo di proseguire diritto in via Clavalité.



Via Clavalité

· obbligo di proseguire diritto in via Caduti del Lavoro o di girare a destra in via Monte Emilius con diritto di precedenza.

Via Valli Valdostane



· chiusura del tratto di strada che va dall’intersezione a rotatoria in via di realizzazione con le vie Clavalité, Monte Emilius e Caduti del Lavoro, fino all’intersezione a rotatoria all’altezza della portineria Est dello stabilimento “Cogne Acciai Speciali” tra Valli Valdostane e Via Lavoratori Vittime del Col du Mont (è consentito il transito, limitatamente ai primi metri, unicamente ai veicoli diretti al parcheggio interno della CAS).