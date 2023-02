Charvensod: Concorso di idee per l’intitolazione di scuola, BibliArchivio e Centro servizi

Comune e la Biblioteca di Charvensod hanno indetto un concorso di idee per intitolare il Plesso della scuola dell’infanzia e primaria di Plan-Félinaz, il nuovo BibliArchivio (il nuovo spazio collocato nell’edificio comunale che ospiterà circa 1000 volumi inseriti nel Sistema Bibliotecario regionale valdostano e l’archivio storico comunale) e il Centro servizi in località al Capoluogo a tre personalità che si siano particolarmente distinte nel sociale, nella cultura o nello sport.

Centro Servizi

Il concorso di idee fa parte del progetto Tsarvensolèn, attraverso il quale sono già stati intitolati diversi strutture e spazi pubblici, con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno volontà di recuperare il valore della memoria e di ricordare figure significative per la Comunità di Charvensod, esempi da tramandare e a cui ispirare la crescita collettiva. Il regolamento completo e i moduli sono disponibili sul sito del Comune di Charvensod. Le proposte vanno inviate entro il 30 aprile.

“Ricordare è un valore fondamentale la cui importanza viene purtroppo sottostimata o, peggio ancora, messa in risalto solo in occasione di cerimonie e commemorazioni – commenta Chiara Bernardi consigliera comunale e presidente della Commissione di gestione della Biblioteca comunale. Ritengo che chiedere agli Tsarvensolèn di trovare nella loro memoria storica e personale nomi di uomini e donne che siano punti di riferimento della e per la comunità sia un dovere nonché un diritto civico, soprattutto un segnale forte per consolidare sempre più il senso di appartenenza al nostro territorio”.

Biblioteca

“Con il progetto Tsarvensolèn, attraverso il quale ricordiamo coloro che hanno lasciato un’impronta nella nostra Comunità, abbiamo intitolato edifici pubblici e spazi o luoghi di memoria – conclude il sindaco Ronny Borbey. Questo progetto ora prosegue con la volontà di intitolare altre tre strutture pubbliche. Il coinvolgimento della popolazione è fondamentale per poter avere maggiori elementi che associno uno spazio ad un nome, la cui identità completi e rappresenti la nostra Comunità”.