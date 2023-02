Vox populi: Chi e come vengono rilasciate le autorizzazioni

Signor Direttore, la ringrazio per l’attenzione che Aostacronaca.it dedica ai problemi aostani, ai disagi dei cittadini causa dei soliti prepotenti, incivili e asociali.

Per questo le chiediamo se le sembra giusto che i dehors impediscano il passaggio dei pedoni che transitano sui marciapiedi e se è giusto che un cantiere blocchi il passaggio pedonale mentre le auto possono tranquillamente parcheggiare impendendo di fatto il transito anche di chi ha problemi di deambulazione e devono utilizzare la carrozzina.

Cittadini disabili che devono attraversare le strade perché il passaggio è occupato da ponteggi, auto o cantieri senza fine.

Le alleghiamo una foto che mi sembra esemplificativa dell’ostacolo creato in via Piccolo San Bernardo in una zona frequentata da chi a piedi si reca al cimitero per pregare i propri cari.

Come può vedere dalla foto sarebbe sufficiente che le auto venissero parcheggiate parallelamente alla carreggiata anziché a spina di pesce ed il passaggio pedonale fosse delimitato dalle fiorire.

Ci chiediamo se chi autorizza l’occupazione del suolo pubblico si accerta della situazione prima di rilasciare la concessione. Pensiamo, infine, che i Vigili urbani precoressero i marciapiedi prendendo buona nota dei dissesti, degli abusi, della mancata segnaletica e di conseguenza agiscano.

Grazie per lo spazio che ci concederà.

Grazie per l’attenzione cari Lettori e Lettrici.

Per quanto mi è dato a sapere, ma non garantisco, mi sembra che il codice della strada, nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Mi conforta il fatto che il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ed il Comandante della Polizia Locale, Fabio Fiore, sono persone molto sensibili alle problematiche sollevate dai cittadini, quindi sono certo che ci risponderanno ma soprattutto interverranno.

Grazie ancora e tenetemi aggiornato. Pi.Mi.