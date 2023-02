Il Consiglio Comunale di Saint-Vincent dona un ecografo portale ai distretti socio-sanitari 3 e 4

Questa mattina, lunedì 13/02/2023, in rappresentanza di tutto il Consiglio Comunale di Saint-Vincent il Sindaco Francesco Favre ha consegnato un ecografo portatile al dottor Franco Brinato, Direttore dei distretti socio-sanitari 3 e 4 (Châtillon e Donnas), nell'ambito dell'Area territoriale dell'Azienda Usl. Lo strumento è frutto di una donazione fortemente voluta da tutto il Consiglio Comunale.

“La donazione – dice il dottor Brinato - rende evidente il legame che l'Azienda USL coltiva con i Comuni e gli Enti Locali in funzione di servizi sanitari sempre più capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini, in particolare dei pazienti fragili a domicilio, la cui presa in carico sul territorio rappresenta la nuova sfida dei modelli organizzativi sanitari del futuro”. “Questa donazione – continua -, insieme a quella fatta dalle Unités Mont-Rose, Walser e Evançon nello scorso mese di ottobre nel Distretto 4, è espressione di una continua collaborazione dell'Azienda con gli Enti Locali”.

L'ecografo portatile concretizza lo sviluppo da parte dell'Azienda USL della cosiddetta ecografia “point of care” (ossia ovunque si trovi il paziente) e potrà essere utilizzato da tutti i professionisti dell'area territoriale: UCA (Unità di Continuità Assistenziale), Medici palliativisti, Infermieri.

Le caratteristiche peculiari dell’ecografia “point of care” la rendono particolarmente adatta alla gestione domiciliare dei pazienti sviluppando nuovi approcci di cura e ottenendo diversi benefici: ridurre i trasporti nelle strutture ospedaliere e il numero di ricoveri non strettamente necessari; snellire e accelerare le strategie diagnostiche; ricevere interventi e procedure in piena sicurezza e ridurre le complicanze; velocizzare il sollievo sintomatologico; facilitare l'accesso venoso e ridurre la necessità di ripetute punture, limitando al contempo stress e dolore per il paziente ed eventuali complicanze cliniche; monitorare il trattamento a domicilio; aumentare la soddisfazione dei pazienti e di conseguenza migliorare la relazione medico-paziente.

Questi punti di forza rendono la metodica perfettamente adattabile al modello delle nuove cure domiciliari a cui l'Azienda USL guarda come modello nel prossimo futuro organizzando corsi di formazione per tutti i professionisti che operano sul territorio.