Aosta: Entro il 2024 introdotta tariffa rifiuti, sostituirà la tassa

"L'obiettivo è arrivare al passaggio alla tariffa entro il 2024". Lo dice Jean-Louis Quendoz, amministratore della Quendoz srl di Jovençan, nella riunione dell'Osservatorio comunale dei rifiuti di Aosta che, questo pomeriggio, ha presentato le novità del nuovo appalto.

La Quendoz ha vinto la gara per il servizio di igiene urbana e di raccolta e smaltimento dei rifiuti per i prossimi sei anni, rinnovabile per altri due.

Il servizio partirà a breve, con tante novità. Una delle principali sarà il superamento dell'attuale sistema a tassa con l'introduzione della tariffa, basata sulla quantità di rifiuto indifferenziato conferita da ogni utenza domestica o non domestica.

"È un normale sviluppo di quanto svolto nei 10 anni dell'appalto precedente- dice Quendoz, la cui azienda ha già svolto l'appalto negli ultimi anni-. Già nel 2013 c'era stata l'ambizione di passare dalla tassa alla tariffa e allora avevamo attivato un sistema di controllo e di verifica delle buone pratiche da parte dei conferitori. Dopo 10 anni, abbiamo una serie di dati statistici che consentano nel concreto di arrivare al passaggio alla tariffa puntuale".