Le Digourdì di Charvensod Prosegue il progetto “Paolle Sarvadze”

I ragazzi de Le Digourdì proseguono al di fuori degli schemi teatrali e all’insegna del divertimento, il loro percorso artistico. Dopo le due video-clip (“Paolle Sarvadze” e “Paolle Sarvadze2” uscite rispettivamente il 18 novembre e il 21 dicembre 2022) ecco “Paolle Sarvadze 3”, sempre in dialetto franco-provenzale valdostano (patois) e con sottotitoli in italiano. Da ieri, giovedì 2 febbraio, sulle piattaforme digitali YouTube, Spotify e FB.

«“Paolle Sarvadze 3” è una canzone diversa dalle precedenti. E’ più melodica, ricca e variopinta, con riferimenti a fatti e a personaggi reali, tra cui Papa Francesco, Enrico Thiébat e Jean Domaine, ma parla anche della Cogne Acciai Speciali e dell’Uni Vda – spiega Fabien Lucianaz presidente de Le Digourdì, autore del testo e interprete insieme a Charlotte Linty -.

Il video è stato girato tra il borgo di Charvensod e il centro di Aosta e ci auguriamo che la canzone possa arrivare al cuore dei valdostani, perché custode di tradizione, seppur presentata in modo innovativo. Ora stiamo lavorando all’ultimo step del progetto, il quarto video in uscita a fine aprile, ma prima ci esibiremo al 42esimo Printemps Théâtral con una nuova pièce, al Teatro Splendor il 18 marzo prossimo».

Il progetto “Paolle Sarvadze” ha ricevuto il contributo del Celva e ha un logo identificativo realizzato dallo studio 247Grafica di Mathieu Proment. Come per le prime due anche la terza video-clip è stata filmata dal videomaker Fabio Réan, registrata, mixata e masterizzata da Simone “Momo” Riva (TdE Studio Productionz) e corretta, per la parte ortografica del patois, dal Guichet Linguistique “Lo Gnalèi”.