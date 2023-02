Validità contrassegni "arancioni", proroga fino al 30 giugno

In relazione al perdurare dei cantieri che stanno interessando piazza Giovanni XXIII e via de Sales, l’Amministrazione comunale di Aosta, onde far fronte ai disagi per i residenti e i titolari di posti auto o autorimessa nelle zone interessate, ha concordato con la società in house APS di prorogare fino al prossimo 30 giugno la validità del contrassegno c.d. “arancione”, rilasciato ai possessori di permessi Ztl di tipo “A” in piazza Giovanni XXIII e piazza Caveri.

Questo per consentire la sosta in piazza San Francesco, via Hôtel des Etats, viale della Pace e nel nuovo parcheggio dell’area “Testa Fochi” tra le vie Monte Solarolo e Monte Pasubio.

La validità di tali permessi, già prorogata dall’ordinanza n. 894/2022 relativa al Marché Vert Noël fino al 25 gennaio, era stata estesa fino al 1° febbraio 2023, in considerazione dello svolgimento della Fiera di Sant’Orso.

I possessori dei permessi, per i quali non sarà necessario il rilascio di nuovi contrassegni, verranno, comunque, contattati direttamente dalla società Aps per essere informati della proroga.