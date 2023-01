Cittadella Visions, riapre lo Spazio Giovani

Riscoprire per ricostruire: alla Cittadella dei Giovani la nuova programmazione non prevede solo eventi, spettacoli e appuntamenti, ma anche un nuovo sguardo progettuale attraverso Cittadella Visions. Attiva all’interno di Cittadella da qualche mese, l’iniziativa coinvolge diversi ragazzi che stanno lavorando per creare un calendario di eventi e attività dedicate ai giovani secondo il principio della “partecipazione attiva”.

I ragazzi del gruppo hanno deciso di investire le loro energie nel lancio della riapertura dello Spazio Giovani, recentemente rinnovato e riadattato, un luogo dove i fruitori potranno incontrarsi, passare il pomeriggio insieme, giocare, studiare

oppure organizzare attività. Lo spazio è dotato di una postazione di lavoro, un salotto, una postazione gaming e, al piano superiore, calcetto e ping pong.

Per l’occasione, Cittadella Visions ha organizzato il Reload Party, venerdì 3 febbraio alle 17.30. Ci sarà musica dal vivo, con l’esibizione dei Laughing Moon e di DJ Corselli con Triello Napoletano e, a seguire, un momento più interattivo con Discover Cittadella. I partecipanti saranno guidati alla scoperta degli spazi e delle possibilità del luogo attraverso un percorso di nastro adesivo colorato. Ad ogni colore è associato uno degli spazi che Cittadella offre ai giovani: la Sala prove, le aule studio, la caffetteria, lo Spazio Giovani, Sala Expo e la Sala specchi.

L’evento è stato organizzato interamente dai giovani partecipanti al progetto Cittadella Visions ed è gratuito, senza bisogno di prenotazione. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata al Reload Party.