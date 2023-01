Charvensod: Nuovi impegni di spesa per aumentare sicuerzza

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 28 dicembre e le comunicazioni del Sindaco Ronny Borbey (tra le quali la presentazione del progetto regionale di Car Sharing, con due postazioni sul territorio comunale nella zona di Pont-Suaz), l’Assemblea ha esaminato e approvato la variazione n.1 al bilancio pluriennale 2023/25, anche facendo ricorso all’applicazione dell’avanzo vincolato per poter avviare le procedure d’appalto. “Si tratta di una variazione importante perché rende disponibili dall’avanzo vincolato delle somme che possono far proseguire le fasi successive di diversi lavori, progettuali e, in alcuni casi, operative – illustra il Sindaco. Ora si può procedere con gli atti per poter essere pronti per la primavera con l’avvio dei cantieri”.

Andando più nel dettaglio, l’assessore ai lavori pubblici, Aurelio Lucianaz ha evidenziato che “128.790 euro di trasferimento da CELLNEX verranno investiti per il rifacimento della copertura del Municipio e 125.000 euro per il completamento del marciapiede della Scuola Adelline Lucianaz e della Chiesa parrocchiale”. “79.271 euro di trasferimento regionale verranno impiegati per la riqualificazione del parcheggio tra l’edificio della scuola dell’infanzia e quello della scuola primaria di Plan-Félinaz, trasformandolo in area didattica inclusiva per favorire le attività ludico-motorie e unire i due plessi”, ha spiegato l’assessora all’istruzione Francesca Lucianaz. Grazie a trasferimenti del BIM, “verrà sostituita la tubazione vetusta dell’acquedotto di Ampaillant, Pont-Suaz e La Girada per 355.206 euro – illustra l’assessore al territorio Patrick Ronzani “e, sempre dal BIM, investiremo 38.369 euro per la predisposizione della captazione di emergenza a scopo potabile di una sorgente a Ponteille. Inoltre, circa 58.000 euro dell’avanzo verranno utilizzati per due lavori di riduzione del rischio idrogeologico”. Come infine spiegato dall’assessore alle manutenzioni Luca Jacquemod, “utilizzeremo 110.997 euro per la riqualificazione e la sistemazione dell’area esterna del parcheggio interrato di Les Combes”.

Sono state poi approvate le schede per la verifica annuale degli equilibri funzionali del Piano Regolatore Generale vigente di Charvensod.

In seguito, è stata approvata la nuova bozza di convenzione – di durata triennale – che disciplina i rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Comune di Charvensod al fine di regolare l’accesso e la gestione della “Piattaforma GePI”, dedicata al coordinamento dei Comuni nell’ambito del Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza.