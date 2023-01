Saison Culturelle Cinéma: Tutte le proiezioni di gennaio e febbraio

Ecco tutti i film in programmazione nei mesi di gennaio e febbraio 2023 nell’ambito della Saison Culturelle Cinéma 2022/2023, proiettati al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta.

MARTEDÌ 31 GENNAIO ore 15.30 – 21.00

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO ore 18.00

Triangle of sadness di Ruben Östlund

con Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson

Svezia 2022 – 149 min

Dopo aver discusso di soldi una sera al ristorante, i modelli Carl e Yaya vengono invitati ad una crociera di lusso in cui ci sono milionari soli, accompagnati, anziani e persone di varie provenienze. La sera della cena col capitano una terribile mareggiata getta ospiti e equipaggio nel caos più totale, e la giovane e bellissima coppia si ritrova su un'isola, senza essere in grado di procurarsi aiuto né cibo. Un film che ci prende ferocemente in giro e ride sulla fine della civiltà occidentale.

Festival di Cannes 2022 – vincitore della Palma d'Oro come Miglior Film

MARTEDÌ 31 GENNAIO ore 18.00

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO ore 15.30 – 21.00

Eo di Jerzy Skolimowski

con Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz, Isabelle Huppert

Polonia, Italia 2022 - 86 min

Eo ("ih-oh") è il nome di un asino che fa coppia con l'acrobata Kasandra in un circo polacco. Con la ragazza, Eo ha un rapporto speciale. Il circo però viene smantellato e i due vengono separati. Eo inizia così un viaggio che lo porta in paesi diversi, fino in Italia, caricato di pesi, per lo più ignorato, a volte pestato, per cieca furia umana. Ispirato ad Au Hasard Balthazar (1966) di Robert Bresson, un’opera pura e poetica in cui l'innocenza vorrebbe essere preservata in un mondo spietato e ostile.

Festival di Cannes 2022 – Premio della giuria

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO ore 15.30 – 21.00

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO ore 18.00

Incroci sentimentali – Avec amour et acharnement di Claire Denis (V.M.14) (V.O.S.)

con Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin

Francia 2022 - 116 min

Sara convive con Jean da dieci anni. Quando si sono incontrati, Sara viveva con François, il migliore amico di Jean. Da quel momento i due hanno perso i contatti con lui, ma un giorno Sara lo intravede per strada e questo incontro la sconvolge. François chiede a Jean di lavorare insieme come ai vecchi tempi. Sara si ritrova sempre più intrappolata in un triangolo amoroso. Una storia che racconta di una donna libera senza pregiudizi, scritta, diretta e interpretata da donne.

Festival di Berlino 2022 - vincitore dell'Orso d'argento per la miglior regia a Claire Denis

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO ore 18.00

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO ore 15.30 – 21.00

Il corsetto dell'imperatrice – Corsage di Marie Kreutzer (V.O.S.)

con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister

Austria, Francia, Germania, Lussemburgo, 2022 - 105 min

L'Imperatrice d'Austria Elisabetta compie 40 anni, un'età che per una donna dell'epoca, segna l'inizio della fine. Elisabetta inscena svenimenti, ha pensieri di suicidio e si intrattiene con uomini che le riservano attenzione, e quello sguardo, che le nega suo marito, l'Imperatore Francesco Giuseppe d'Austria, intento a corteggiare ragazze. Elisabetta percepisce tutta l'ingiustizia del suo tempo e del suo mondo contro tutto il genere femminile. Il corsetto dell'Imperatrice riesamina la figura di Sissi rispetto al modo in cui l'aveva codificata la serie di film interpretati da Romy Schneider.

European Film Awards 2022 – Miglior Attrice Europea a Vicky Krieps

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO ore 15.30 – 21.00

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO ore 18

Bones and All di Luca Guadagnino (V.M. 14)

con Taylor Russell e Timothée Chalamet

Italia 2022 - 130 min

E' la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che impara a sopravvivere ai margini della società poiché cannibale, e Lee, un solitario dall'animo combattivo, cannibale anche lui. Due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo di pericoli e che non può tollerare la loro natura antropofaga. Un coming of age che emoziona profondamente, nonostante immagini violente e disturbanti, e che si prende la responsabilità di raccontare una dura verità.

Festival di Venezia 2022 – vincitore del Leone d'Argento per la miglior regia a Luca Guadagnino

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO ore 18.00

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO ore 15.30 – 21.00

Close di Lukas Dhont

con Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne

Belgio, Paesi Bassi, Francia, 2022 – 105 min

Due tredicenni, Leo e Rèmi, vivono la loro preadolescenza condividendo momenti di gioco e momenti di riflessione. Il loro ingresso nella scuola superiore fa sì che i nuovi compagni inizino a manifestare il sospetto che la loro sia non solo un'amicizia ma una relazione sentimentale. Dopo Girl, Lukas Dhont torna ad affrontare il tema dell'identità sessuale contestualizzandolo all'interno di un rapporto di profonda amicizia.

Festival di Cannes 2022 – Gran premio della giuria

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO ore 15.30 – 21.00

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO ore 18.00

Ma nuit di Antoinette Boulat (V.O.S.)

con Lou Lampros, Tom Mercier, Carmen Kassovitz

Francia, Belgio, 2021 - 87 min

Marion ha 18 anni e vive a Parigi. La scomparsa della sorella le lascia un immenso dolore e il giorno dell'anniversario della sua morte, la ragazza tenta di integrarsi con i propri coetanei, ma non sembra divertirsi. La ragazza incontra Alex e i due giovani passano la notte insieme esplorando la capitale, filosofeggiando sulla vita e sulle proprie paure. Grazie alla positività del nuovo amico, Marion darà una svolta al suo atteggiamento. Un primo film raffinato, pieno di bellezza, visibile nella fotografia, nella profondità dei dialoghi e dei personaggi.

Festival di Venezia 2021 – sezione Orizzonti

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO ORE 18.00

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO ore 15.30 – 21.00

Un bel mattino di Mia Hansen-Løve (V.O.S.)

con Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud

Francia 2022 – 112 min

Sandra è una giovane madre single che cresce da sola la figlia e lavora come interprete. La donna va spesso a fare visita al padre malato. Un giorno, Sandra incontra Clément, un amico perso di vista e i due finiscono col dare inizio a una relazione ricca di passione ma Clément è sposato. Sandra capisce che non può abbandonarsi liberamente a questo nuovo amore. Il nuovo intenso lavoro di Mia Hansen-Love, che, riprende a sondare, i piccoli grandi moti del cuore che fanno parte integrante e comune del caotico vivere quotidiano.

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO ore 15.30 – 21.00

MERCOLEDÌ 1° MARZO ore 18.00

Monica di Andrea Pallaoro

con Trace Lysette, Patricia Clarkson, Emily Browning

USA, Italia, 2022 - 110 min

Monica torna dopo molti anni nella casa in cui la madre viene accudita da una badante, dal fratello e dalla cognata. Il rientro non è facile perché un tempo la madre l'aveva allontanata da sé. Un progressivo e dolente riavvicinamento tra una madre e una figlia dopo una traumatica separazione. Toccando temi come l'abbandono, l'invecchiamento, il rifiuto, l'accettazione e il perdono, conosciamo Monica e il suo mondo fatto di dolore e paura ma anche di coraggio.

Festival di Venezia 2022 – concorso

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO ore 18.00

MERCOLEDÌ 1°MARZO ore 15.30 – 21.00

Nezouh – Il buco nel cielo di Soudade Kaadan

con Nizar Alani, Kinda Alloush, Samir Al Masri

Siria, Gran Bretagna, Francia, 2022 - 103 min

A Damasco, una famiglia deve fare i conti con un appartamento squarciato da una bomba che ha aperto buchi nel soffitto e nelle pareti. Mentre Motaz, il padre, si dimostra ostinatamente deciso a rimanere dov'è, sia sua moglie Hala che la figlia quattordicenne Zeina sono desiderose di scappare. Là fuori c'è la speranza di un mondo diverso. Una graziosa storia di formazione adolescenziale nascosta sotto le spoglie dolorose di una testimonianza sulla situazione in Siria.

Biglietto intero € 5,00, ridotto € 4,00