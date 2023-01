Geenna : Union Valdôtaine "Activité politique conditionnée par trop de procès médiatiques"

Les événements Geenna, Egomnia et Cour des comptes (Casino de Saint-Vincent) doivent devenir une leçon pour tout le monde afin qu'avant d'exprimer tout jugement, nous nous souvenions que l'article 27 de la Constitution italienne établit que "L’imputé n'est pas considéré comme coupable jusqu'à ce qu'il soit condamné définitivement".

L'Union Valdôtaine se félicite pour la sentence définitive d’absolution, prononcée le mardi 24 janvier 2023, en faveur de l'ancien conseiller régional, Marco Sorbara. Cependant, on ne peut manquer de souligner à quel point certains procès, notamment médiatiques, ont fortement influencé l'activité politique des quatre dernières années.

C'était le 23 janvier 2019 que toute notre communauté se révaillait à la nouvelle de l'arrestation de Marco Sorbara, à l’époque Conseiller Unioniste. Le 19 décembre 2019 c’était le tour de l'enquête Egomnia qui voyait le Président de la Région, deux Assesseurs et un Conseiller régional recevoir un avis de garantie. Une enquête qui, plus tard, impliquait également l'un des Conseillers régionaux actuels et qui déterminait la fin anticipée de la précédente législature. Enfin, le 30 juillet 2021, un arrêt de la Cour des Comptes condamnait 18 Administrateurs à rembourser 16 millions d'euros pour le financement de 140 millions d'euros versés au Casino de Saint-Vincent entre 2012 et 2015. Enquêtes et procès qu'ils voient aujourd'hui acquitter totalement chaque personne alors concernée.

Quatre années pendant lesquelles l'Union Valdôtaine a été accablée d'épithètes et d'accusations qui l'ont chargée d'énormes responsabilités, remettant en cause son propre travail jusque sur le plan éthique. La sentence de la cinquième section pénale de la Cour de cassation de Rome, qui occupe de ces jours toutes les premières pages de l'actualité locale, marque la fin des doutes souvent déclenchés par des sentiments populistes de justice qui n'ont rien à voir avec le bon travail de la justice, elle aussi victime d'un système judiciaire lent et peu rationalisé. Sentiments de justiciarisme dont le Mouvement lui-même était conditionné.

Les événements Geenna, Egomnia et Cour des comptes (Casino de Saint-Vincent) doivent devenir une leçon pour tout le monde afin qu'avant d'exprimer tout jugement, nous nous souvenions que l'article 27 de la Constitution italienne établit que "L’imputé n'est pas considéré comme coupable jusqu'à ce qu'il soit condamné définitivement".

Une garantie trop souvent négligée au profit de processus médiatiques qui ne font que détruire la vie des gens. L'Union Valdôtaine exprime, en conclusion, son entière solidarité à Marco Sorbara et à sa famille, pour la terrible épreuve qu’ils ont dû endurer.

Union Valdôtaine