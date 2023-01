Al Circolo della Stampa si parla di banche, cittadini e operatori

Maria Grazia Vacchina in una foto di repertorio

Il tema BANCHE, CITTADINI, OPERATORI (Evoluzione di un Sistema), rispondente ad una problematica di grande attualità e rilevanza comunitaria sia sotto il profilo socio-economico sia sotto il profilo professionale sarà dibattuto nel corso del consueto incontro conviviale del Circolo della Stampa presieduto da Maria GRazia Vacchina.

"Oratori della serata - spiega Maria Grazia Vacchina - tre Soci, esemplari sin dalla formazione culturale specifica e Responsabili di Settore in Valle d’Aosta Fabio Avezzano, Michelino Gentili, Ezio Stocchero". Coordinati da Fabrizio Favre, Direttore responsabile del Corriere della Valle, di Radioproposta Aosta e del Messager valdôtain, già Collaboratore del Sole 24ore Nord-Ovest e di Avvenire e Curatore del blog Impresa VdA.



Fabio Avezzano, laurato con lode in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino, svolge il terzo anno presso l’Université Jean Moulin-Lyon III ; dopo un’iniziale esperienza nella direzione finanziaria della Lavazza S.p.A., diventa senior consultant del gruppo Michael Page; dal 2004 al 2012 è responsabile dell’area corporate per Torino e provincia presso Banca Passadore & C S.p.A., dal 2014 è Direttore della Filiale di Aosta.

Michelino Gentili, dopo aver maturato esperienze in ambito di Pubblica Amministrazione, Assicurativo (Ina-Assitalia) e bancario (BCC Valdostana) e conseguita specifica abilitazione nel 2017 di Consulente Finanziario (aiuta la clientela nella scelta delle decisioni relative a investimenti/assicurazioni/welfare/successorio, consulenza personalizzata idonea al raggiungimento degli obiettivi individuali attraverso la creazione di un piano finanziario), dal 2020 è libero professionista c/o Azimut Capital Management SGR SPA.

Ezio Stocchero, Dipendente del Banco Valdostano, con una serie di mansioni di crescente importanza (sino a Responsabile della Programmazione Centro elaborazione dati della banca e dell’Ufficio Ragioneria e Segnalazioni di vigilanza), dal 1996, quando il Banco valdostano viene acquistato dal Monte Paschi di Siena, ne diventa vice Direttore e poi Direttore della Filiale di Aosta Piazza Chanoux, sino al primo dicembre 2022 data del prepensionamento.