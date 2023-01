Il Giorno della Memoria 2023 presso il LICAM DI Aosta

Il Giorno della Memoria, istituito dalla legge n. 211 del 20 luglio 2000 in memoria della liberazione del campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata Rossa, viene commemorato dal LICAM - Liceo Classico Artistico e Musicale di Aosta - per l’intera giornata di martedì 24 gennaio 2023 a favore di tutte le classi dell’Istituzione scolastica.

L’evento del 2023 è dedicato alla figura dei Giusti fra le nazioni. Alcuni studenti dei tre indirizzi, a partire dalle loro peculiarità, hanno preparato - sotto la sapiente regia della prof.ssa Donatella Corti - una performance teatrale, musicale e artistica che si svolgerà nelle cinque diverse sedi in cui è dislocato il LICAM. La Commissione per il Giorno della Memoria 2023 - composta dai docenti Lorenzo Bona, Giovanna Ceresola, Lucilla Chasseur, Davide Mancini, Daria Pulz, Silvio Vuillermoz, nonché da Efisio Blanc e Francesca Zanni malgrado il pensionamento - ha coadiuvato l’organizzazione della composita iniziativa a cui partecipano tutti e tre gli indirizzi.

L’idea è quella di raccontare, sotto forma di testimonianza, le ricerche e gli studi svolti dagli studenti con la consapevolezza e un chiaro messaggio: “di fronte a un crimine si può sempre dire di no”.

Le testimonianze dei personaggi che verranno raccontati appartengono a diversi contesti sia sociali che geografici: gli studenti, dopo aver individuato la storia di riferimento tra le tante proposte dagli insegnanti, hanno condotto un’indagine e scritto un testo in prima persona, scegliendo accuratamente un oggetto e una frase rappresentativi della vicenda stessa.

Ogni testimonianza è accompagnata da brani musicali, alcuni composti dagli alunni stessi e altri scelti dai repertori strumentali per evidenziare il significato dei testi, come anche le scenografie realizzate e poi proiettate.

Questo laboratorio di performance teatrale accompagnato da musiche e immagini è stato un primo momento del progetto “La libertà corre sui pedali” che l’associazione MIA (Memoria Impegno Azione aps) convertirà in un cortometraggio dedicato a Gino Bartali Giusto delle nazioni, finanziato grazie ai progetti delle politiche giovanili per il 2022.

In occasione del Giorno della Memoria il LICAM ha inoltre istituito sullo stesso tema dei Giusti un concorso interno i cui vincitori sono risultati, per la composizione e l’esecuzione del brano musicale, Davide Chioso e Calipso d’Este, rispettivamente della classe 2A Liceo Musicale e VA Liceo classico bilingue, e, per la poesia, Michel Dellio della classe 5 A Musicale.

Gli elaborati premiati saranno disponibili a breve in videoregistrazione sul sito della scuola.