Red&White: i clown a teatro in Cittadella dei Giovani

Da dove vengono i clown con la loro piccola maschera e la loro anima nuda? Non è uno sketch e non è uno spettacolo circense, bensì una pièce teatrale: Red&White della compagnia Circo a Vapore, sarà alla Cittadella dei Giovani questo sabato 21 gennaio alle 20, per esplorare, in circa 40 minuti, il mondo circense dei pagliacci, quelli con il naso rosso e il cerone bianco. Perché, lontano dalle luci della ribalta, questi personaggi sembrano scomparire nel nulla, ma a ben guardare possono arrivare a rappresentare qualcosa di molto vicino all’essenza dell’uomo.

La regista Silvia Marcotullio porta sul palco del teatro della Cittadella una storia di buffi costumi, personaggi incredibili e gag “da circo”. Il cast è composto da Tommaso Antinolfi, Michele Deiana, Alessandra Desideri, Abril Gauna, Filippo Salvini, Filippo Sapino, Stefano Senes e Arianna Zarri. Red & White si colloca nel filone del teatro nel teatro ed è composto da sketch surreali e poetici. Qui il clown diventa una figura di umanità e di innocenza, una “maschera” che nasconde immagini ed idee inaspettatamente profonde.

Perché i clown vengono da un posto molto lontano per mostrarci i nostri fallimenti quotidiani e insegnarci a ritrovare la meraviglia e lo stupore. I numeri strampalati di magia, i passi di danza, le note di una canzone, un’assurda tragedia e i versi di una poesia, tutto per loro è vero, tutto per loro è serio, le favole si possono riscrivere e il mondo si può cambiare. Dove vanno i clown, quando indossano i loro grandi cappotti e attraversano il sipario? Vanno nel luogo dell’ingenuità e della libertà, vanno nel luogo che solo loro e gli innocenti conoscono.

