Charvendod: Inaugurata la statua di Santa Colomba

Santa Colomba, la patrona di Charvensod, ha una nuova statua. L’opera, inaugurata il 31 dicembre in occasione della festa patronale del paese, è stata realizzata da Siro Viérin sul sagrato della chiesa di Charvensod a lei intitolata.

“La Comunità si riconosce in segni e simboli – spiega il sindaco Ronny Borbey. Santa Colomba è il trait d’union che lega le varie anime di Charvensod, da Tsambarlet al Mont-Emilius. Celebrarla e ricordarla con un segno tangibile e visibile è un modo per ricordarci che siamo parte di un’unica realtà, che ha bisogno di ognuno di noi”.

Colomba di Sens, vergine e martire, fu fatta decapitare dall’Imperatore Aureliano Lucio Domizio nella seconda metà del III secolo per il suo rifiuto di abbandonare la fede cristiana. Inizialmente, fu condannata ad una violenza per essersi rifiutata di sposare il figlio dell’Imperatore, ma fu salvata da un’orsa, che anch’essa compare nell’opera di Siro Viérin. In seconda battuta, l’Imperatore la mise al rogo, ma la pioggia spense il fuoco che doveva giustiziarla, motivo per cui Santa Colomba è invocata per ottenere la pioggia.