Saint-Barthélemy si prepara per il decimo Ciaspognam

A Saint-Barthélemy è ormai una consuetudine festeggiare l’inizio del nuovo anno con l’allegra ciaspolata serale. Giovedì 5 gennaio 2023 torna ancora una volta Ciaspognam, evento organizzato dalla rete d’impresa “Saint-Barthélemy - Vivere guardando lontano” con il coinvolgimento di tutti gli operatori turistici della località.

Compie ormai dieci anni questa iniziativa capace di mescolare musica, piaerritorio, ammirare da una posizione privilegiata il cielo stellato (sperando nel sereno…), socializzare e trascorrere una serata al di fuori della normalità.



Con una formula, molto apprezzata in passato, resta invariata. I partecipanti partiranno a gruppi dal “Centro dello sci nordico” e percorreranno i tracciati illuminati da torce che condurranno verso le quattro aree in cui verranno serviti piatti tipici. A rallegrare la serata, musica e canti, per un’esperienza tutta da vivere.

Nuove, all’insegna della tecnologia, le modalità per iscriversi. Per partecipare a Ciaspognam 2023 è necessario prenotare attraverso il portale geoticket.it - utilizzato da quest’anno anche per i biglietti del fondo - all’indirizzo https://www.geoticket.it/<wbr></wbr>tickets/107.

Gli interessati potranno scegliere la fascia oraria di partenza preferita (fino a esaurimento posti) che dovrà essere confermata attraverso il versamento di una caparra non rimborsabile di 13 euro. Per velocizzare la prenotazione, l’azienda consiglia di scaricare l’app Geoticket e accedere alle sezioni “Eventi ed Esperienze” e “Valle d’Aosta”.

La prima partenza di Ciaspognam è fissata per le ore 17.30, l’ultima alle 21, in mezzo altri sei orari, scaglionati di 30 minuti. La passeggiata avrà una durata di circa 2 ore, il costo di partecipazione è di 28 euro per gli over 10 e di 15 euro per i più piccoli e include un gadget ricordo della serata. Sono raccomandati abbigliamento invernale e calzature adeguate, consigliato anche l’uso della luce frontale.