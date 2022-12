A Pila Capodanno inizia il 30 gennaio con la fiaccolata dei maestri di sci

Venerdì 30 dicembre a Pila iniziano i festeggiamenti per salutare l’anno che si conclude e dare il benvenuto al 2023. Come da tradizione il clou della festa è la discesa in formazione dei maestri, sulle piste con le fiaccole ardenti che illuminano la notte. La discesa avrà inizio alle 18.00, l’arrivo è festa per tutti con musica degli Smallable Ensemble e i fuochi d’artificio. L’intera giornata del 30 è punteggiata di proposte:

Programma:

Dalle ore 11.30 Street food

Dalle ore h 17.00 buvette in collaborazione con la Proloco di Gressan aspettando la Fiaccolata

Dalle 17.00/19.30 CONCERTO con la Band Smallable Ensemble che nel 2019 ha aperto il concerto di Bruce Springsteen a Roma; passando per il Rock & Blues energico fino ad arrivare ai grandi classici della musica internazionale.

Ore 18.00 TRADIZIONALE FIACCOLATA DEI MAESTRI di sci

Ore 18.30 SPETTACOLO PIROMUSICALE

Nella serata tutti i ristoranti di Pila sono pronti per festeggiare fino a tarda notte con cocktail, musica e tanto divertimento.

Per l’occasione l’orario di apertura della telecabina Aosta-Pila è prolungato fino alle ore 23.00

Diretta streaming: per chi si trova a passeggio per Aosta, la fiaccolata dei maestri sarà visibile in diretta streaming sul maxi schermo montato in Piazzetta Severino Caveri, fra i Mercatini di Natale.