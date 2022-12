Persona intossicata in incendio ad Antey-Saint-André

I vigili del fuoco sono impegnati neo domare un incendio divampato al primo piano di in un edificio situato ad Antey-Saint-André in località Avout. Dai primi accertamenti una persona è stata trasportata in ospedale perché intossicata dai fyumi. Sul posto vvf di Aosta, volontari distaccamento locale e elisoccorso. Intervento è terminato poco dopo le 17,30.