Aosta: Progetto di fattibilità per la manutenzione di ponti, viadotti e altre opere stradali per il 2023

Nella seduta odierna la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di manutenzione stradale per l’anno 2023 che comprende una serie di interventi per riqualificare e manutenere una serie di importanti opere stradali (ponti, sovrappassi, cavalcavia, viadotti, ecc.) sull’intero territorio comunale.

I lavori di manutenzione – la cui esigenza era emersa sulla base delle ricognizioni effettuate dal personale comunale e a seguito di segnalazioni dei cittadini e dei diversi uffici dell’Ente – erano stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 nello scorso mese di settembre. Il progetto di fattibilità è stato consegnato dal professionista incaricato nel mese corrente, in vista della successiva progettazione definitiva/esecutiva e, a seguire, della gara d’appalto previste nel corso del 2023. I siti su cui si interverrà sono 15: la passerella pedonale sulla linea ferroviaria Aosta – Torino che collega via Viseran con via Valli Valdostane; il muro lungo la vecchia strada che collegava la strada Porossan con regione Busseyaz, percorso che ad oggi è possibile percorrere da rue des Seigneurs de Quart; la tettoia nel parcheggio in fondo a via Volontari del Sangue di fronte alla palestra comunale; il viadotto di via Lavoratori Vittime del Col du Mont, nella la zona industriale a Sud della società CAS, il ponte cavalca-ferrovia di via Piccolo San Bernardo, in prossimità della rotatoria tra corso Battaglione Aosta, via Chambéry, via Piccolo San Bernardo e viale Conte Crotti; il ponte sul Buthier in via Lavoratori Vittime del Col du Mont, il cavalcavia di accesso Aosta centro – corso Ivrea che collega la ex ss 26 al centro della città grazie allo svincolo che confluisce in corso Ivrea; il ponte svincolo in via Valli Valdostane che permette di raggiungere regione Borgnalle attraversando la ex ss 26 e il ponte sul torrente Buthier situato lungo strada Saumont in prossimità del parco.

Inoltre, saranno oggetto dell’intervento: il cavalca-ferrovia parallelo a via Valli Valdostane che permette alla linea ferroviaria Aosta - Torino di attraversale la ex ss 26; il sovrappasso di via Mont Gelé verso la strada regionale 17 per Roisan; la zona ascensore adiacente alla rotatoria di viale Partigiani; il vecchio e il nuovo ponte sul Buthier nella zona di piazza Arco d’Augusto e il sottopasso di via delle Regioni, già oggetto nei mesi scorsi di un intervento di recupero. L’importo dei lavori sarà pari a 549 mila euro (Iva inclusa), comprensivo del costo dei piani di sicurezza.

«Con il provvedimento adottato oggi in Giunta - commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto (nella foto) – diamo avvio all’iter realizzativo di un piano di interventi davvero significativo che dimostra l’attenzione costante dell’Amministrazione comunale per queste opere, tale da poter garantire la piena sicurezza delle centinaia di persone e mezzi che quotidianamente le utilizzano. In molti casi non si tratta di mere manutenzioni ma, come per il sovrappasso della ferrovia nel quartiere Dora, di un intervento complessivo di riqualificazione del manufatto che va oltre il semplice consolidamento strutturale».