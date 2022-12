Alloggio sequetrato a Cervinia nell'ambito del quatargate

Il gip di Aosta, su richiesta della procura, ha emesso un decreto di sequestro preventivo di un appartamento a Breuil-Cervinia, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate.

L'alloggio è stato acquistato nell'aprile scorso dalla Nakaz development sprl, società che fa capo a Nicolò Figà-Talamanca, considerato figura chiave dell'inchiesta quatragate alla cifra di 215.000 euro. Per gli inquirenti la compravendita potrebbe celare il riciclaggio di denaro ipotizzato dagli inquirenti belgi che indagano su corruzione membri Pe.

Mentre l’inchiesta di Bruxelles sullo scandalo che ha travolto il Parlamento europeo si allarga individuando “altre persone verosimilmente coinvolte” in quella che il giudice istruttore Michel Claise ha definito “vasta organizzazione fraudolenta”, la Corte d’appello di Brescia ha dato il disco verde alla consegna al Belgio di Maria Dolores Colleoni la moglie dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri, in cella in Belgio come il suo ex collaboratore Francesco Giorgi e la sua compagna nonché ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili.