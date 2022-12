ECOMOB: Scoprire e viaggiare nell’Espace Mont-Blanc in modo green ed ecosostenibile è oggi possibile

IL progetto Parcours i-tinérants autour du Mont-Blanc, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020 e ricompreso nel quadro dei cinque progetti del Piano Integrato Territoriale PARCOURS, ha condotto da un lato alla strutturazione di una nuova filiera transfrontaliera del turismo sostenibile in chiave innovativa che coniuga accoglienza e mobilità responsabile, e parallelamente allo sviluppo di una piattaforma tecnologica integrata EcoMoB, disponibile per Android e iOS, che permette di pianificare itinerari a basso impatto ambientale nei territori attorno al Monte Bianco, promuovendone i siti turistici e culturali con visite interattive ed esplorazioni virtuali.

Il progetto, concluso lo scorso ottobre, ha visto il coinvolgimento attivo dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, nel ruolo di capofila, e di un partenariato transfrontaliero composto per la Valle d’Aosta dall’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc e Camera valdostana delle imprese e delle professioni; per la Francia, dalla Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc e dalla Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc; per la Svizzera dal Canton du Valais e dal CREM-Centre de recherches énergétiques et municipales.

Grazie all’attivazione di una procedura di gara denominata Partenariato per l’Innovazione, che mira a stimolare la ricerca di soluzioni innovative laddove il mercato non sia ancora in grado di rispondere con servizi e prodotti specifici, il progetto Parcours i-tinérants autour du Mont-Blanc ha costruito un partenariato pubblico-privato con il Gruppo Engineering, leader in Italia nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, che ha collaborato - per lo sviluppo del servizio di mobilità transfrontaliera - con la società valdostana Alpine Green Experience che ha curato nello specifico lo sviluppo di una proposta commerciale su scala trinazionale, in grado di fornire la possibilità di abbinare al soggiorno in strutture ricettive l’utilizzo di auto o bici elettriche, a disposizione nei centri di snodo ferroviari e aeroportuali di prossimità.



In questo contesto la soluzione tecnologica EcoMoB, disegnata e sviluppata da Engineering, oggi disponibile in tutti gli App store, permette di consultare informazioni turistiche filtrate in base a categorie d’interesse e geolocalizzazione relative alle infrastrutture e ai mezzi di trasporto green dei tre territori dell’Espace Mont-Blanc, mostrando percorsi e orari dettagliati.



EcoMoB, in particolare, permette all’utente di pianificare con semplicità il suo viaggio attraverso i territori che abbracciano il Monte Bianco in base alle proprie esigenze di tempo, al mezzo di trasporto preferito o alle proprie abitudini di viaggio (registrate ed elaborate attraverso algoritmi di Machine Learning). Inoltre, la app è in grado di suggerire itinerari multimodali con l’indicazione di quelli da preferire per contenere l’impatto ambientale sul territorio e rendere la propria visita più green e sostenibile.

Accanto al volet mobilità, EcoMoB promuove la conoscenza dell’Espace Mont-Blanc attraverso la proposta di un catalogo interattivo di siti turistici e culturali del territorio, documentati con contenuti multimediali (testo descrittivo, foto, itinerario…), visite interattive ed esplorazioni virtuali, cui si aggiunge uno spazio virtuale, ludico e partecipativo nel quale gli utenti possono condividere le proprie esperienze di viaggio attraverso racconti e descrizioni dei luoghi visitati, arricchendoli con foto e consigli, oltre che partecipare a competizioni virtuali tematiche.

Sono questi i risultati di un progetto, Parcours i-tinérants autour du Mont-Blanc, del quale gli enti locali coinvolti si dicono particolarmente soddisfatti, poiché le soluzioni proposte si sono dimostrate concretamente innovative ed efficaci, uniche in un panorama, come quello dell’offerta turistica di montagna, che vuole sempre più coniugare la sostenibilità e l’innovazione con la tradizione e la valorizzazione del territorio.