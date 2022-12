SAVT Retraités in festa

Per risaldare lo spirito di corpo "SAVT Retraités" organizza incontri conviviali per i propri iscritti e simpatizzanti. L'ultimo in ordine di tempo si è svolto a Verrès giovedì 8, giorno dell'Immacolata.

I pensionati Savt ed i loro accompagnatori hanno assistito alla Santa Messa celebrata da don Giuseppe Busnardo nella chiesa di San Egidio alla quale è seguito l'immancabile pranzo.

I pensionati sono un grande popolo che raccoglie storie diverse ma tutte segnate dalla passione per una società equa, in cui tutte le persone possano vivere con dignità e rispetto reciproco.

Su questa strada non esistono stop, non ci si può fermare. E lo sa bene chi ha partecipato alla conquista di diritti fondamentaliper una società più giusta e adesso assistono allo smantellamento costante di ciò che credevano assodato.