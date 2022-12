Pont Saint Martin: A Centro anziani “Amici della Terza Età” corsi antitruffe

Nel quadro delle iniziative finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza e ad intraprendere un’agile campagna di informazione istituzionale, rivolta alle fasce di popolazione più esposte a truffe e furti, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, in stretto coordinamento con il Gruppo Carabinieri e il Sindaco del Comune di Pont Saint Martin, Marco Suquet, ha incontrato nel pomeriggio del 6 dicembre 2022 circa 40 cittadine e cittadini frequentatori del Centro Anziani gestito, nel centro della cittadina, dall’associazione “Amici della Terza Età” il cui responsabile è il Sig. Giovanni Bertoni.

Il Magg. Alberto Cavenaghi, accompagnato dal Comandante e da alcuni militari della Stazione Carabinieri di Donnas - Pont Saint Martin, ha illustrato ai cittadini più anziani della “Bassa Valle” alcuni utili consigli a tutela della propria sicurezza, per evitare di incorrere in truffe e furti in abitazione, fenomeni criminali ormai sempre più diffusi, messi in atto da veri e propri criminali professionisti, attraverso trucchi ed espedienti dai contorni multiformi ed in continua evoluzione.

Al termine degli incontri sono stati, altresì, messi a disposizione dei numerosi e curiosi presenti alcuni foglietti illustrativi pieghevoli, realizzati dai Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, secondo le linee guida del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riguardanti proprio la prevenzione delle truffe e dei furti in casa, incentrati sui concetti di prudenza, diffidenza e affidamento ai rappresentanti delle Istituzioni, in caso di dubbi o necessità sempre a disposizione dei cittadini e raggiungibili attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.