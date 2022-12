Pollein: Festa di consegna della Carta di maturità civica ai coscritti classe 2004

Venti ragazzi e ragazze di Pollein nati nel 2004 hanno ricevuto, prima del Consiglio comunale del 30 novembre e alla presenza delle associazioni del territorio, le Carte di Maturità Civica e delle chiavette USB contenenti la Costituzione italiana e lo Statuto della Valle d’Aosta.

I neodiciottenni sono: Amélie Arlian, Simon Bacci, Annie Barailler, Ilaria Bettoni, Rebecca Cheli, Lara Cipolletta, Camilla Corvo, Michael Dal Follo, Maria Elisa Giudice, Nicole Manella, Alessia Marchetta, Elodie Marlier, Giulia Noto, Cecilia Patella, Thierry Perrier, Michel Picchiottino, Martina Pietripaoli, Daniele Portolani, Riccardo Romeo, Alice Verduci.

Durante il Consiglio, dopo la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 2 novembre, l’Assemblea ha esaminato e approvato la variazione n.6 al bilancio pluriennale 2022/24. Si tratta di adeguamenti di capitoli per un importo totale di 14.117,32 euro.

Il Consiglio comunale

Inoltre l'Assembela ha preso atto della modifica alle certificazioni relative all’indice di tempestività dei pagamenti allegate ai rendiconti degli anni 2020 e 2021, inserendo i valori -16,33 per l’anno 2020 e -15,59 per l’anno 2021, per ovviare ad una incongruenza formale nella compilazione dei modelli: il tempo medio dei pagamenti delle fatture ai fornitori è comunque ampiamente inferiore a limite temporale dei 30 giorni.

In seguito, è stata approvata la bozza di convenzione/capitolato tecnico per quanto riguarda il servizio di tesoreria comunale per il triennio 2023/25, affidato, come per tutti i Comuni dell’Unité des Communes Mont Emilius, in maniera provvisoria alla BCC Valdostana con canone gratuito.

Inoltre è stata autorizzata la deroga alla zona di rispetto cimiteriale per l’installazione di un locale tecnico funzionale allo sviluppo dell’infrastruttura di rete a banda ultra-larga della società Open Fiber demandando la formalizzazione del comodato d’uso gratuito agli organi competenti.

Approvata anche la convenzione con il Comune di Saint-Christophe con lo scopo di disciplinare e definire i rapporti tra le due amministrazioni relativamente alla collaborazione nell’ambito della progettazione della fattibilità tecnica ed economica dell’opera intercomunale per il collegamento pedonale e ciclabile dei comuni di Saint-Christophe e Pollein nonché alla pista ciclabile Vélodoire. L’intervento è ritenuto, da parte dei due comuni, strategico ai fini dello sviluppo delle iniziative di mobilità dolce e di viabilità alternative alle automobili dei due comuni confinanti.

Il sindaco Angelo Filippini

In conclusione di assemblea, il Consiglio si è congratulato con Papa Giovanna di Pollein, che ha ricevuto la Medaglia d’Oro al concorso Modon d’Or per le migliori Fontine d’alpeggio, ed ha annunciato che dalla prossima settimana sarà in funzione il camion di trasporto del latte acquistato dagli agricoltori con un contributo di 15.000 euro dell’Amministrazione.