Charvensod: A differenza di tanti enti l'Amministrazione Borbey liquida le fatture entro 30 giorni

Il tempo medio dei pagamenti delle fatture ai fornitori è ampiamente inferiore ai 30 giorni, attestandosi a 18 giorni. Lo si è appreso nel corso dei lavori del Consiglio comunale di Charvenson che ha, tra l'altro, modificare le attestazioni relative all’indice di tempestività dei pagamenti allegate ai rendiconti degli anni 2020 e 2021.

Più in generale, il sindaco Ronny Borbey ha informato l'assemblea del ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del TAR Valle d’Aosta sull’installazione dell’antenna Iliad in località Plan-Félinaz, ritenute fondate le ragioni dell’Amministrazione comunale, in particolare l’inopportunità di posizionarla in un luogo al confine con l’area residenziale e quella sportivo-ricreativa, pur non avendo alcuna pregiudiziale negativa sull’opportunità di installare l’antenna in altra zona del territorio comunale.

L’Assemblea ha poi esaminato e approvato la variazione n.5 al bilancio pluriennale 2022/24. Come spiegato dal Primo cittadino, un totale di 86.726 euro provenienti dal PNRR legati a servizi e cittadinanza digitale andranno ad implementare e revisionare il sito del Comune in modo che sia di più facile utilizzo e che possa offrire un maggior numero di servizi alla cittadinanza nell’ambito dei servizi dell’amministrazione. L’assessore ai lavori pubblici Aurelio Lucianaz ha poi spiegato che 23.000 euro saranno utilizzato per incarichi professionali, di cui 13.000 per il tratto di fognatura di Valpettaz e 10.000 per il progetto di pannelli fotovoltaici da posizionare presso il rifugio Arbolle.

Inoltre, è stato incrementato di 3.000 euro l’importo degli espropri per il rifacimento dei marciapiedi in località Capoluogo per i quali, recepite le osservazioni dei proprietari, è stato anche incrementato di 35.000 euro l’importo dei lavori.

Infine, Patrick Ronzani, assessore al territorio, ha illustrato come due trasferimenti provenienti dal BIM saranno utilizzati per captare l’acqua dal ru in caso di emergenza in località Santa Colomba e per sostituire e manutenere un tratto dell’acquedotto comunale.

In seguito, è stata approvata la bozza di convenzione/capitolato tecnico per quanto riguarda il servizio di tesoreria comunale per il triennio 2023/25, affidato, come per tutti i Comuni dell’Unité des Communes Mont Emilius, in maniera provvisoria alla BCC Valdostana con canone gratuito.