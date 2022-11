Serata evento contest "#VDAscatti!"

Serata evento di proiezione e premiazione dei prodotti multimediali selezionati per il contest video/fotografico “#VDAscatti!”, indetto dallo stesso Assessorato e rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni.

Il contest “#VDAscatti!” aveva ad oggetto la realizzazione di prodotti multimediali ove i giovani, con la propria fantasia e sensibilità, hanno potuto affrontare in modo proattivo i temi sociali come il disagio giovanile, l’isolamento sociale e le difficoltà nella transizione verso l’età adulta, in un contesto a loro familiare quale è quello della montagna in Valle d’Aosta.

“Il contest “VDAscatti!” è stato un esperimento artistico, avendo consentito ai nostri giovani di unire due differenti talenti, quello del video e quello della fotografia, ma anche di mettersi ulteriormente alla prova, in quanto non è semplice unire il concetto di disagio con il paesaggio montano”, sottolinea l’Assessore Luciano CAVERI.

Nel corso della serata evento, interverranno l’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate Luciano CAVERI e i membri della Commissione di valutazione, che avranno il compito di annunciare e di premiare i prodotti multimediali selezionati.

“Visto l’entusiasmo che i nostri giovani hanno per i contest che, di anno in anno, vengono organizzati dall’Assessorato, in particolare dall’Ufficio politiche giovanili della Struttura politiche educative, sono lieto di annunciare che, a differenza degli anni passati, è stato deciso di assegnare anche a coloro che non sono risultati vincitori un riconoscimento consistente nella partecipazione a un corso per foto/video maker gratuito, affinché sia da stimolo per accrescere le loro abilità artistiche”, conclude l’Assessore Luciano CAVERI.